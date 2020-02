Tyran prostitutek je stále na svobodě a mění advokáty, soud se prodlužuje

„Obhájce informuje státního zástupce o tom, co chci dělat. Že chci podat ústavní stížnost,“ pronesl Miroslav Ch. směrem k senátu na začátku.

Advokátovi, který je už jeho několikátým, pak chtěl pokládat otázky, za což ho předseda senátu okamžitě napomenul.

Nakonec sám obhájce, jenž stejně jako státní zástupce označil nařknutí za nesmysl, podal návrh na zproštění obhajoby. Senát jeho požadavku nevyhověl, na což Miroslav Ch. reagoval slovy, že si zařídí svého advokáta, nikoli přiděleného.

Muž v průběhu středečního jednání několikrát vstal a se zdviženým prstem se dožadoval prostoru, aby se mohl vyjádřit k případu. Předsedovi senátu Jaroslavu Malchusovi skákal do řeči.

Když ho soudce opětovně napomínal, obžalovaný opáčil, že mu znemožňuje vyjádřit se a že ho tak omezuje na jeho právech. Při stěžování si na fungování soudu pak mimo jiné zmínil, že si jednání nahrává, aniž by o tom však dopředu informoval předsedu senátu, což je nutnost.

Zároveň podruhé, a bez vědomí svého advokáta, obvinil Malchuse z podjatosti a podal v souvislosti s tím další námitku. Tu první teplický soudce před několika měsíci zamítl a jeho rozhodnutí následně potvrdil i krajský soud, k němuž obžalovaný podal stížnost.

Senát se nyní bude námitkou opět zabývat. Zároveň bude čekat, dokud si Miroslav Ch. nenajde nového advokáta, tentokrát už hrazeného z jeho prostředků. Na výslech dalších poškozených tak nakonec nedošlo a soudce věc odročil.

Hlavní líčení probíhá již několik měsíců. Konala se už řada jednání, přičemž Středočech Miroslav Ch. se opětovně na začátku téměř každého z nich k případu obsáhle vyjadřuje. Vinu odmítá.

U některých poškozených zcela vylučuje, že by s nimi byl v kontaktu. U několika to připouští, avšak s tím, že se nedopustil jednání, z něhož ho viní obžaloba. Ze závěrů vyšetřování plyne, že na přelomu let 2017 a 2018 prostitutky například nutil k sexu bez kondomu a sahal k hrubému násilí.

„Nejméně deseti silnými údery pěstí ji uhodil do obličeje, pětkrát ji píchnul prstem do pravého oka. Prst jí tlačil do hlavy,“ popisuje státní zástupce jeho počínání při jednom z případů. Jedna z žen údajně dokonce utekla nahá.

Senát dosud vyslechl pět poškozených, které se ztotožňují s obhajobou. Některé z dalších však v současné době žijí v zahraničí a soudu se je ještě nepodařilo kontaktovat.

Policie dopadla násilníka, který týral prostitutky na Teplicku (11. dubna 2018):

VIDEO: Policie dopadla násilníka, který týral prostitutky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miroslavovi Ch. hrozí desetiletý trest. Senát však vzhledem k okolnostem může sáhnout k mimořádnému navýšení o jednu třetinu.

V minulosti už byl pro podobný čin odsouzený. Měl nařízené i sexuologické léčení. Vzhledem k tomu ho za skutky z aktuální obžaloby soud poslal do vazby.

Jenže na rozhodnutí se podílel soudce, jenž následně dostal v Teplicích celý případ na starost, což odporuje zákonu. Uvalení vazby se tak změnilo v neplatné a Miroslav Ch. musel být propuštěn.

Na svobodě je stále. Současný soudce nevidí k uvalení vazby důvod, protože další trestnou činnost nepáchá a k jednáním se pravidelně dostavuje.