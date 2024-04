Ženu soudí za sex se psem i zneužívání syna a vnuka. Byla to terapie, hájí se

Na záznamech, které policie zajistila při domovních prohlídkách, žena svého nezletilého syna, kterému zpočátku nebylo ani deset let, orálně uspokojovala, měla s ním klasický pohlavní styk nebo na něj močila. Její partner všechno nahrával a oběma udílel pokyny, podle obžaloby se však v několika případech do sexuálních hrátek přímo také zapojil.

„Chtěj to po mámě. Neuhýbej hlavou a pij,“ zaznívalo podle obžaloby z mužových úst například na zajištěných videích.

Podle státní zástupkyně Kláry Kubátové chlapce, který je dnes již dospělý, po stránce lidského fungování v podstatě úplně odrovnali. „Osvojil si škodlivé návyky vedoucí k morálnímu úpadku. Rozvinula se u něj vážná forma syndromu týraného dítěte s citovou a sociální deprivací,“ uvedla žalobkyně.

V roce 2020 žena podle ní ve snaze sexuálně se uspokojit zneužila svého dvouměsíčního vnuka, přičemž muž opět všechno zdokumentoval.

Dnes šedesátiletá žena pak podle tvrzení Kubátové zároveň měla mít pohlavní styk se psem a provádět s ním různé další zoofilní praktiky, kdy o čtyři roky starší spoluobžalovaný i toto natáčel. Na všem se měla podílet ještě jedna žena, jejíž stíhání je vedeno samostatně.

Syn díky tomu nebyl nemocný, řekla žena

Na případ se přišlo náhodou při vyšetřování jiného, když policie objevila na internetu snímek ženy s dítětem s pornografickou tematikou. Kriminalistům se následně podařilo určit ženinu totožnost.

„Cítím se nevinna. Ve spise se mnohokrát objevují dost expresivní výrazy, jako například vlastní uspokojení. Což je naprostá spekulace. Není žádná pravda, že mým záměrem bylo někomu ublížit. Sex jako takový má i jiné přínosy. Bylo to konáno ze zdravotně-terapeutického hlediska,“ vypověděla žena před soudem ohledně praktik se synem.

„Měli jsme od něj informovaný souhlas, vždy jsme mu vysvětlili, proč je to pro něj dobré. Na základě všech studií a jiných zdrojů jsme došli k závěru, že při sexuálních aktivitách vzniká velké množství energie, která se dá využít k ozdravnému účelu. Po dobu, kdy jsme tyto aktivity prováděli, nebyl syn vůbec nemocný. Nebyl nemocný proto, že jsme na tom pracovali i tímto způsobem,“ uvedla obžalovaná.

Při praktikách prý díky potlačené vzrušivosti vůbec nic necítila a nikdy tak nedošlo k jejímu uspokojení.

Vztah se synem je prý nyní špatný. „Syn vám věří, že byl poškozený, a věří, že je máma špatná. Věří tomu, co mu tenhle mocenský systém nakukal. Nechce se se mnou stýkat. V listopadu 2022 mě soud v Havlíčkově Brodě odsoudil ke ztrátě mateřských práv a zakázal mi styk se synem. To učinil na základě spisu, který jste mu vy poskytli,“ vyčetla soudu.

Dodala, že její starší děti, kterým prý vždy říkala pravdu, za ní stojí a věří tomu, že nic nedělala se zlým úmyslem.

Do jednací síně dorazila v klobouku, který si nejprve odmítala sundat, nakonec však uposlechla upozornění předsedy senátu.

Moč z koženého kohoutku

Pokud jde o vnuka, prý se jen pokusila zachytit jeho moč. „Protože dětská moč je nezatížená věcmi, které máme my dospělí. Když jsem vnuka přebalovala a viděla jsem, že močí, tak jsem automaticky pro tu moč sáhla, abych ji vypila. Snažila jsem se to chytit z toho malinkého koženého kohoutku. A že mě u toho partner vyfotil? No vyfotil.“

Psa se prý snažili jemně dovést k ejakulaci, aby mohli použít jeho sperma k ozdravným účelům.

„Nesouhlasím s tímto soudním procesem. Jsem svobodná lidská bytost, neuděluji souhlas soudu s tímto jednáním, cítím svou plnou nevinu,“ vypověděl obžalovaný muž před soudem.

Dvojici, jejíž totožnost zákon zakazuje zveřejnit kvůli ochraně obětí, hrozí až dvanáct let. Státní zástupkyně navrhuje ženě uložení desetiletého trestu, muži o rok méně.