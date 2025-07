Podmínka za ubití psa železnou trubkou. Muž zvíře opakovaně praštil do hlavy

„Před nejméně třemi dalšími lidmi vzal do ruky železnou trubku s tím, že fenu zabije, na což reagoval její majitel. Ten šel k psovi a řekl obžalovanému, aby ho nechal být. Na to mu obžalovaný řekl, aby šel stranou, nebo tou trubkou dostane nejdříve on a pak pes,“ popisuje soudce v rozsudku, co se tehdy na místě dělo.

Následně agresor přitáhl psa k sobě a několikrát ho železnou trubkou udeřil do hlavy a krku, čímž mu způsobil celou řadu zranění. „Uvedený způsob usmrcení byl spojen s vysokou mírou fyzického i psychického utrpení zvířete,“ stojí ve verdiktu.

Za vydírání a týrání zvířat soud sedmačtyřicetiletému muži uložil trest dva a půl roku odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tři a půl roku. Rozhodnutí je pravomocné.

Rozsudek neobsahuje odůvodnění. Není tedy jasné, proč padl trest v této podobě nebo co odsouzeného k činu vedlo. Podle dřívějších informací iDNES.cz byli zmíněnou skupinou lidí na místě bezdomovci pod vlivem alkoholu.

„U výslechu se podezřelý k činu přiznal s tím, že neví, proč psa ubil. Buď prý pod vlivem alkoholu, nebo proto, že ho popadl amok,“ řekla loni k případu teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Její kolegové tehdy po příjezdu na místo našli nejen zakopaného psa, ale i železnou tyč se zaschlou krví.