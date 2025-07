Senior dostal dvouletý trest podmíněně odložený na čtyři roky a zákaz řízení na pět let. Policistce musí zaplatit necelých 95 tisíc korun. Obžalovaný se vzdal práva na odvolání, stejně tak i státní zástupce. Rozsudek je tedy pravomocný.

Nehoda se stala 9. ledna ve Všebořické ulici asi 200 metrů od Základní školy Pod Vodojemem. Policistku oblečenou v reflexní vestě vůz srazil v momentu, kdy stála přímo v komunikaci a mávala výstražným červeným světlem.

„K incidentu došlo, když strážnice právě zastavila provoz, aby pomohla převést chodce přes komunikaci. Řidič jedoucí ve směru od centra města na Teplice však nezastavil a na strážnici najel. Ta po srážce zůstala zraněná ležet na vozovce,“ popsala tehdy mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Šofér z místa ujel. Policii se nepřihlásil ani přes opakované výzvy. Vypátrat se ho podařilo o několik dní později. Kriminalisté na případ dokonce vyčlenili speciální tým.

Důchodce Jaroslav Rizman dnes soudu řekl, že byla tma a nevěděl, že někoho srazil. Podle svých slov jel v daný den nakoupit, přičemž po nákupu se vrátil domů a zaparkoval v garáži. O nehodě se podle svých slov dozvěděl z televizního zpravodajství a o tom, že on je viníkem, až po příchodu kriminalistů.

Předseda senátu Josef Šíp řekl, že si šofér musel být vědom, že ženu srazil. „Možná se bál, možná si myslel, že se na to nepřijde,“ uvedl Šíp. Polehčující okolností bylo podle něj to, že žil řádný život, až do nehody nespáchal žádný trestný čin a jediný dopravní přestupek. Zraněné napsal omluvný dopis a pojišťovně zaplatil 130 tisíc korun.

Policistka stále marodí

Zraněnou strážnici záchranáři po nehodě převezli do ústecké Masarykovy nemocnice, kde podstoupila dvě operace. Měla zlomenou holenní kost. „V práci zatím není, stále marodí,“ sdělil dnes iDNES.cz Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie.

V lednu krátce po nehodě řekl, že se jedná o velmi zkušenou policistku. „Pracuje u nás řadu let. Takovou nehodu nepamatujeme,“ řekl Novotný v den nehody.

Žena požadovala náhradu škody za ztrátu na výdělku, výdaje spojené s léčbou, bolestné, které znalec stanovil na zhruba 95 tisíc korun, ztížení společenského uplatnění a další. Soud přiznal pouze nárok na bolestné. Se zbylými nároky ve výši zhruba 3,5 milionu korun odkázal policistku na občanskoprávní řízení.