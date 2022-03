Po noční usnul za volantem a zabil protijedoucí řidičku, dostal podmínku

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví hrozil řidiči z povolání trest vězení až na šest let. Soud mu nakonec uložil tříletý trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let.

Stejný trest požadoval státní zástupce. Ten však muži navrhoval delší zákaz řízení, konkrétně na sedm let.

„Trest vidím jako přiměřený. I s přihlédnutím k postoji obžalovaného a posouzení následků dopravní nehody,“ řekl předseda senátu Martin Šámal.

Tragická dopravní nehoda se stala 17. prosince 2020 ráno na silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem.

Radek Balvín pod vlivem mikrospánku přejel s nákladním vozem a návěsem do protisměru, kde nejprve naboural do osobního vozu Volkswagen Passat, které se chystalo na křižovatce odbočit. Ve voze zranil jednoho z pasažérů těžce a další dva lehce. Následně narazil ještě do protijedoucího Fordu Fiesta, jehož řidička na místě podlehla těžkému zranění.

Původně se přitom spekulovalo, že by příčinou nehody mohla být prasklá pneumatika kamionu. Později policie uvedla, že se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení.

„Okamžiky před nárazem si vůbec nevybavuji,“ uvedl před soudem Balvín s tím, že je mu velmi líto, co se stalo. V době nehody měl za sebou noční směnu, kdy zavážel zboží do obchodních řetězců po regionu.

Během líčení soud také rozhodl o uhrazení části škody ve výši necelých 70 tisíc za zničený návěs, který požadovala původní zaměstnavatelka obžalovaného.

Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda podá odvolání.