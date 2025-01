Dítě zabily zplodiny. O nutnosti revize komína souzený technik nemluvil, říká otec

Otec mrtvé dívky dnes svědčil už podruhé. Měl dovysvětlit sejmutou komínovou záklopku. Podle obhajoby neodborná manipulace s ní mohla způsobit únik jedovaté látky do prostor domu. Otec dívky uvedl, že víčko sundal ráno poté, co kotel vypnul, a to proto, aby ho vyčistil. Prostor kotelny a sousední garáže byl prý plný kouře. Protože musel odvézt syna a následně jít do práce, čištění odložil. Že je dcera mrtvá, zjistil později.

Stejně jako před rokem, kdy svědčil poprvé, zopakoval, že ho technik neupozornil na to, aby nechal udělat revizi komína. „Říkal jsem vám to dvakrát,“ prohlásil směrem k dívčinu otci obžalovaný s tím, že na to má svědka. Technik je viněný z usmrcení z nedbalosti a hrozí mu až šestileté vězení.

Soud případ řeší právě už rok. Senát chtěl dokazování už ukončit, po výslechu otce se ale rozhodl předvolat další svědky. Kdy verdikt padne, není jasné.

Tragédie se odehrála v rodinném domě v noci z 12. na 13. března 2023. Vlivem nedokonalého spalování paliva v kotli se oxid uhelnatý rozšířil z kotle do prostoru kotelny natolik, že následně pronikl netěsností mezi stěnou kotelny a stropem do dětského pokoje. Tam spala dcera majitelů domu, která se oxidem uhelnatým otrávila.

Podle státního zástupce obžalovaný kotel připojil a uvedl do provozu, ačkoliv podle zákona je stanovena povinnost mít předtím zajištěnou revizi spalinové cesty.

Podle experta na kotle a tuhá paliva Zdeňka Lyčky, který vypracoval znalecký posudek, tragédii způsobil jednak nesprávně fungující komín, což by odhalila právě jeho revize, a také používání nevhodného paliva.

Kotel polské výroby byl totiž konstruován na černé uhlí, které je v České republice méně rozšířené. Častěji se používá hnědé, stalo se tak i v tomto případě. Hnědé uhlí má jiné vlastnosti a při jeho nedokonalém spalování vzniká jedovatý oxid uhelnatý.

„Drtivá většina kotlů v Polsku je konstruována na černé uhlí, které je tam jako palivo značně rozšířené. K nám se tyto kotle dováží a řada zákazníků to ani neví. Je to nešvar obchodníků,“ upozornil při svém výslechu při předchozím hlavním líčení s tím, že na štítku na kotli sice bylo uvedeno, že se v něm má spalovat černé uhlí, ale bylo to v polštině. Takových potenciálně nebezpečných kotlů jsou u nás podle jeho vyjádření tisíce.

Otec mrtvé dívky dnes uvedl, že v kotli pálil různá tuhá paliva, včetně pelet a hnědého uhlí. Měl totiž za to, že jde o univerzální kotel. Technik mu prý řekl, že v něm může topit čímkoliv.

Komín nebyl schopný odtáhnout nahromaděné zplodiny ven. „Neměl pro daný kotel potřebný tah, problematické bylo napojení kouřovodu do komína. Kominík by to zjistil, ale před zapojením kotle nebyla vypracována povinná zpráva o revizi spalinové cesty, což bylo zásadní pochybení,“ řekl už dříve soudu znalec na spalinové cesty František Jiřík s tím, že kotel neměl být do provozu vůbec uveden.