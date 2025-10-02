Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Jeden příklad za všechny: Na jednom z českých bazarových serverů zveřejnil Roman Štrabach pod smyšleným jménem inzerát, v němž nabízel za 245 tisíc traktor Zetor, kterým ovšem nikdy nedisponoval. Zanedlouho se ozval zájemce, s nímž se Štrabach následně dohodl na zaslání zálohy. Kupec mu ochotně poslal 90 tisíc. Peníze ani traktor nikdy neviděl.
„Specializoval“ se na traktory, někdy ale nabízel například nakladač či motor do konkrétního automobilu. V některých případech pak sledoval, co lidé poptávají, a pak se jim ozýval s tím, že danou věc má a může jim ji prodat. Takto například připravil o 24 tisíc muže, který sháněl motor do traktoru.
Štrabach takhle podváděl i prostřednictvím slovenských webů. V případu, kterým se zabýval teplický soud, je celkem 58 poškozených a škoda činí tři miliony korun. Muž ji má obětem nahradit.
„Dalo by se říct, že využil díry na trhu. Zemědělské techniky je nedostatek. Zemědělci proto po takových inzerátech doslova skáčou a jsou ochotní jít do rizika a posílat údajným prodávajícím peníze,“ uvedl k případu soudce Miroslav Čapek.
Podvedení jsou z celého Česka i Slovenska. Kauzou se ale zabývali v Teplicích, protože právě v tomto okrese padlo první trestní oznámení, na jehož základě se rozjelo vyšetřování.
Štrabach u soudu přiznal vinu. Podle Čapka se ke všemu stavěl odevzdaně. Z hlediska důkazů totiž nebylo o čem polemizovat. Pětileté odnětí svobody je pravomocné.
„Jedná se o trestný čin realizovaný cestou kyberprostoru, obětí se tak ve výsledku stává mnohem víc lidí. Z hlediska formy provedení to není ojedinělý případ. Soudy proto musí reagovat ukládáním citelných trestů, které mají působit i z hlediska generální prevence,“ odůvodnil výši trestu Čapek.
Dodal, že je souhrnný, protože je v něm promítnutá i skutečnost, že Štrabach už byl v předchozích letech za v podstatě totožné prohřešky odsouzen i v jiných koutech Česka. Celkově tak tímto způsobem obalamutil už stovky lidí.