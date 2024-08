Dezinformátor Zítko stane u soudu. Očekává se, že opět přijdou i jeho příznivci

Chomutovský soud nepřijal na dnešní den žádná mimořádná bezpečnostní opatření. V dubnu, kdy měl Zítko před soudem stanout poprvé, byla budova pro veřejnost prakticky uzavřena a jiná hlavní líčení byla odložena.

Justiční stráž vydávala vstupenky do jednací síně, měla jich připravených 35. I dnes se do soudní síně dostane omezený počet lidí z řad veřejnosti. „Opět budou vydávány lístky do naplnění kapacity soudní síně,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Petrásková Hüttlová.

Okolí soudu budou střežit policisté, kteří budou dohlížet na pořádek. Očekává se, že k soudu dorazí Zítkovi podporovatelé.

V dubnu se osmapadesátiletý Zítko k soudu nedostavil. Nepřišel ani jeho obhájce. Přišlo ho ale podpořit několik jeho příznivců, kteří v jednací síni pokřikovali na soudkyni a jednání si chtěli natáčet na mobilní telefony. Ta je proto nechala vyvést justiční stráží a hlavní líčení ukončila.

21. srpna 2024

Chomutovský soud následně na Zítka vydal evropský zatykač. V červnu ho policisté dopadli na Slovensku a putoval do vazby. Před pár byl Zítko převezen do České republiky, kde ho soud poslal do vazby. K jednání ho tak dnes přiveze vězeňská eskorta.

Zítko patří k předním tuzemských dezinformátorům a šiřitelům hoaxů. V roce 2023 se neúspěšně pokusil kandidovat na prezidenta. Poté vybíral od podporovatelů peníze na údajnou pomoc pro tehdy uprchlého Tomáše Čermáka, odsouzeného za podněcování k teroristickému činu. Jenže peníze Zítko utrácel pro svoji potřebu.

Loni v říjnu Zítka police zadržela v průběhu silniční kontroly kvůli překročení rychlosti. Hlídka na místě zjistila, že je na něj vydán zatykač, a byla nucena použít donucovací prostředky. Zítko na ně přes zavřené dveře totiž křičel, že je občanem v odporu a odmítal vystoupit. Policisté mu tak při zadržení vysklili dveře a vytáhli ho ven z auta.