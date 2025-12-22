Jsou čtyři a chystaly se roky. Nové stezky provedou Šluknovem a okolím

  7:34,  aktualizováno  7:34
Ve Šluknově a okolí si lidé mohou projít čtyři nové naučné trasy, které představují přírodní, ale i kulturně-historické zajímavosti. Jedná se o ucelenou síť takzvaných Šluknovských stezek, na jejichž konceptu město pracovalo už od roku 2021.
Naučná stezka svobody je společným projektem Sdružení Paměť, města Vyšší Brod a...
ilustrační snímek | foto: David Peltán, MAFRA

Stezky nesou jména Architektura, Lomy, Fukov – stezka po zaniklé vesnici a Velký vyhlídkový okruh.

„Jak již názvy napovídají, povedou po zajímavých stavbách ve městě, bývalých i současných důlních dílech a po vyhlídkových místech, ze kterých se město ukazuje v různých perspektivách,“ sdělil vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.

Stezky mají značení v originálních barvách, informační tabule odkazující k zajímavým místům, ale i čtyři přístřešky, jež slouží jako úkryt před špatným počasím, jsou na nich lavičky i zábavné prvky pro děti.

„Stezky mají i své propagační materiály a existují k nim i webové stránky stezky.mestosluknov.cz, na kterých zájemci naleznou přesné trasy a jejich popis,“ dodal Chroust.

Vybudování stálo 3,5 milionu korun, část nákladů pomohla Šluknovu uhradit dotace.

