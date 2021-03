Vedení sklárny AGC se ujal Ital. To nejtěžší má obor snad za sebou, věří

Luděk Steklý totiž zamířil do evropských struktur společnosti. Semeraro nyní firmu řídí z pozice ředitele centrálního klastru AGC Automotive Europe. „Luděk s celým týmem odvedli v loňském roce výjimečnou práci při zajištění kontinuity výroby během krize covid-19. Rok 2020 byl od druhé světové války nejtěžším rokem nejen pro náš závod, ale i pro celý automobilový průmysl,“ říká třiapadesátiletý Angelo Semeraro.

Prozraďte, co všechno o chudeřickém závodě víte a jak často se tu nyní budete pohybovat?

Už jsem se seznámil s dlouhou historií závodu, který v Chudeřicích na Teplicku funguje téměř 100 let. Vím, že v meziválečném období exportoval výrobky až do Jižní Ameriky nebo že se odtud dodávalo sklo do světově proslulé brněnské vily Tugendhat. V rámci skupiny AGC jde o největší závod na výrobu autoskel, tudíž je velmi důležitou součástí celé skupiny. Vím také, že zde pracují velice šikovní lidé, mnozí z nich jsou skutečnými odborníky ve výrobě autoskel. V závodě budu pravidelně každý den, protože společně se mnou se do Čech přestěhovala i má rodina, a tak budu schopen zaručit maximální podporu týmu v Chudeřicích.

Výzkum a vývoj nových technologií již probíhá v našem výzkumném centru v Belgii a výrobní linky v Chudeřicích nám výrobu těchto produktů umožňují. Angelo Semeraro šéf AGC Automotive Czech

S jakou vizí a s jakými plány se pustíte do řízení závodu? Bude vaším cílem nějak zefektivnit výrobu či rozšířit portfolio automobilek, do kterých závod skla dodává?

V obou případech je mou vizí učinit z Chudeřic „nejštíhlejší“ evropský závod ve skupině AGC, integrovat celý dodavatelský řetězec od dodávek skla až po dodávky klientům nazvaný Value Chains s využitím nejlepších nových technologií Průmyslu 4.0 a rozšířit portfolio zákazníků s využitím efektivnější výrobní kapacity.

Váš předchůdce Luděk Steklý byl generálním ředitelem závodu v Chudeřicích pět let. Jak hodnotíte jeho práci?

Luděk odvedl ve vedení závodu skvělou práci. Společně s kolegy dokázali velmi dobře reagovat na období rekordního růstu výroby do roku 2018, které s sebou přinášelo nutnost navyšování kapacit výroby. Během tohoto období bylo v Chudeřicích uskutečněno několik významných investic, které položily základy pro efektivnější vyřizování zákaznických požadavků na složitější výrobky s vyšší úrovní kvality.

V Chudeřicích se každoročně investují stovky milionů do robotizace a automatizace výroby. Bude tento trend pokračovat?

V investicích určitě plánujeme pokračovat. Před dokončením je velká investice do výroby čelních skel za zhruba 600 milionů korun. Takto velké investice se samozřejmě neopakují každý rok, ale budeme i nadále investovat do robotiky a automatizace, abychom zajistili konkurenceschopnost a nejvyšší úroveň technických norem kvality v závodě. Naši zákazníci očekávají od společnosti AGC odpovídající návrhy produktů, které reagují na neustálý vývoj potřeb konečných spotřebitelů. Auto zítřka už nebude jednoduchý dopravní prostředek, ale „prvek“ mobilní konektivity, a sklo vyráběné v našem závodě bude hrát aktivní roli v konektivitě zítřka. Chceme, aby byl závod v Chudeřicích i nadále špičkovým pracovištěm.

Angelo Semeraro (53 let) Ve skupině AGC působí od roku 1999, kdy nastoupil jako vedoucí výroby v závodě Roccasecca. Od roku 2006 pak šest let závod vedl. Mezi roky 2012 až 2015 stál u rozjezdu závodu AGC Automotive v Brazílii. Po návratu z Jižní Ameriky se stal lídrem projektu STAR v Evropě. Nyní je ředitelem klastru v rámci struktury AGC.

Bude se v závodě investovat i do něčeho dalšího, nebo jsou investice vlivem pandemie koronaviru omezeny či zastaveny?

Samozřejmě, že v současné situaci je více než kdy jindy nutné zvažovat vynaložení každé koruny. Výroba v každém soukromém podniku musí být zkrátka dlouhodobě zisková. Budeme investice pečlivě zvažovat, rozhodně to však neznamená, že bychom je zásadně omezovali. S výrobními týmy a týmy inženýringu jsme identifikovali seznam investic, které se již letos uskuteční pro zvýšení produktivity našich zařízení a snížení logistických nákladů. Příkladem je „robotizace“ části linky laminovaných skel a automatizace logistických procesů s implementací systému SAP, integrace toku IT od požadavku zákazníka po objednávku dodavatele.

Bude se firma i nadále soustředit na vývoj nových autoskel? Je to cesta, kterou chcete jít?

Určitě je pro nás v rámci skupiny AGC velmi důležité přicházet s novými typy autoskel pro automobil budoucnosti, které splňují potřebu konektivity, autonomního řízení a infotainmentu v automobilech. Výzkum a vývoj nových technologií již probíhá v našem výzkumném centru v Belgii a výrobní linky v Chudeřicích nám výrobu těchto produktů umožňují.

Neplánujete v souvislosti s pandemií koronaviru propouštění zaměstnanců?

Věřím, že nejtěžší období, kterým jsme si prošli v minulém roce, máme již za sebou. Automobilový průmysl by se měl postupně vracet k rovnováze. Proto předpokládám, že by již nemělo docházet k žádným dramatickým výkyvům poptávky automobilek. A to by se mělo odrazit také na trhu práce.

AGC Automotive Czech Firma je zaměřená na výrobu automobilových skel a přídavných dílů. V Chudeřicích na Teplicku zaměstnává zhruba 1 600 lidí. Vyrobí se tu přes 30 milionů autoskel ročně. Firma je dodává největším světovým automobilkám, vedle Mercedesu jsou to jednotlivé značky koncernů Volkswagen, BMW, Škoda, GM, FORD, Renault, Toyota, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další.

Jaké dopady mají vůbec pandemie a dlouhodobé restrikce ze strany státu na chod závodu v Chudeřicích? Přicházíte kvůli omezením, která platí vlastně po celém světě, o nějaké projekty, a tím pádem i o peníze?

Automobilový průmysl byl jedním z nejvíce zasažených průmyslových odvětví. V Evropě poklesl v loňském roce prodej automobilů přibližně o 20 až 25 procent. To ovlivnilo prakticky celý dodavatelský řetězec. Koronavirus však není jedinou proměnnou, která významně ovlivňuje automobilový trh v Evropě. Od začátku roku 2021 ovlivňuje oživení automobilového trhu i nedostatek polovodičů na celém světě. Několik zákazníků již zastavilo své linky na dva až tři týdny v závislosti na modelech. Situace by se měla ve druhém čtvrtletí zlepšit a naši zákazníci plánují výrobu automobilů „ztracených“ v lednu a únoru dohnat ve druhé polovině roku. Čínský trh zažívá nový růst prodeje automobilů a dodavatelský řetězec dosud neupravil svou výrobní kapacitu, což by mohlo v příštích 12 měsících způsobit určité turbulence. Další nejistotu vyvolávají cíle pro snížení emisí CO 2 v Evropě. Řada zemí již zavedla emisní limity pro příštích několik let, aby podpořila používání hybridních nebo elektrických automobilů, což u konečných spotřebitelů vyvolává nejistotu a na trh vstupují noví hráči. S tím se musíme všichni vypořádat.

Jak moc se o výrobě v Česku rozhoduje u nás a nakolik ji ovlivňuje při rozdělování zakázek do vašich závodů v Evropě bruselská centrála?

Kontrakty na dodávky se v zásadě domlouvají na úrovni skupiny AGC. AGC Automotive Czech je největším závodem skupiny na výrobu autoskel. Logicky tak velký díl zakázek směřuje právě sem. Nová organizace, která byla zavedena v září 2020, má ambici zvýšit autonomii závodu v souladu s logikou klastru zaměřeného na maximalizaci kontaktu se zákazníky na středoevropském trhu, tedy pro Německo, Polsko, Česko a Maďarsko, a podporovat místní synergie. Tímto způsobem pracuje zákaznický tým centrálního klastru na stejných cílech v úzké spolupráci se zdroji závodu.