Snad je nepřekvapí letní vedro, šijí lidé do ŘSD za nekonečnou opravu silnice

Mezi těmi nejvytíženějšími silnicemi v Ústeckém kraji dnes pravděpodobně není horší úsek. Silnice E442 od Teplic k Novým Dvorům, která je součástí tahu Ústí - Bílina - Most a která je i přivaděčem k dálnici D8, je podle mnohých řidičů negativní reklamou na práci správce komunikace - státního podniku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V první čtvrtině roku 2023 společnost představila její opravu, při níž měly zmizet obrovské výtluky, kamiony rozdrcený asfalt a vyjeté koleje s tím, že bude hotovo do konce roku 2023. Pak však ŘSD zjistilo, že na trase jsou dva mosty poškozené více, než se čekalo, a dokončení oprav bylo odsunuto na červen 2024. Podle všeho to firma ale nestihne, už sdělila další prodloužení prací.

„Do 15. prosince dokončíme opravu jedné poloviny mostu a položíme asfaltové vrstvy po celé délce úseku tak, abychom zde mohli provádět zimní údržbu. Přes zimu bude úsek obousměrně průjezdný a na jaře zahájíme opravu druhé poloviny mostu, kterou nejpozději do června 2024 plánujeme mít hotovou,“ uváděla na podzim 2023 tehdejší mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Všechno ale bylo jinak, úsek průjezdný oběma směry nebyl a není. Řidiči tu stojí v dlouhých kolonách na třech semaforech. Kdo nechce čekat, objíždí to přes okresky a přes vesnice Nové Dvory a Bystřany, jde o tisíce aut denně. Mosty jsou částečně odhalené na beton a na části, kde je položený asfalt, čekají dlouhé kolony před semafory. Ve směru od Teplic na Ústí dál brzdí řidiči před kruhovým objezdem na výmolech s rozdrceným asfaltem.

13. dubna 2023

Řidiči se na nejrůznějších fórech ŘSD doslova vysmívají. Vadí jim hlavně to, že během zimy, která byla teplá a stavebním pracím příznivá, na trase dělníci vidět vůbec nebyli. Dny, kdy se tu ukázal stavební stroj nebo lidé v montérkách, by šly snadno spočítat. Zde je pár slušnějších citací řidičů ze sociálních sítí.

„Tohle to už není ani k smíchu. Každý den stavba prázdná, bez pracovníků.“

„No tak hlavně, že půlku silnice vyfrézovali, vyasfaltovali a druhou půlku už ne, nepochopím zbytečně roz…j dlouhej úsek.“

„Tak snad je nic zásadního (při dokončení do léta 2024 – pozn.) nepřekvapí. Třeba zákeřný déšť na jaře nebo brutální vedro v létě, možná snad úmyslný chlad a padající listí na podzim nebo schválnost sněhu v zimě a snad ne ošklivě projíždějící auta v blízkosti mostu a tím způsobeny hluk na pracovišti. Tak snad…“

Řidiči dokonce píší na ŘSD sami a chtějí vědět termíny dokončení. Jsou naštvaní, slibům nevěří. Firma zdržení vysvětluje odchylkami na mostech, nutností použití jiného typu mostních závěrů a tak dále. Ale proč tu dělníci nebyli v době, kdy bylo v zimě neobvyklé sucho a šlo pracovat?

„Dostali jsme se do časového období, kdy již vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly v provozu obalovny (standardní zimní odstávky obaloven), což vyvolalo další zpoždění oproti původnímu plánu realizace akcí,“ uvedla Kamila Zahálková z tiskového odboru ŘSD.

„Současný stav je takový, že na druhou polovinu března 2024 je zajištěna dodávka potřebných živičných směsí a do konce dubna 2024 bude dokončena rozpracovaná polovina mostů ev. Č. 8-045 a ev.č. 8-046. Následně budou probíhat opravy druhých polovin mostů. S ohledem na skutečnost, že by nás již nemělo nic překvapit, je termín dokončení opravy mostů předpokládán nejpozději do konce prázdnin,“ dodala na sociálních sítích v odpovědi jednomu z rozčilených řidičů Zahálková.

Takže zase posunutí termínu - její kolegyně totiž uváděla na podzim 2023 pro MF DNES termín dokončení v červnu 2024, tento týden pak psala o červenci, teď jsme již v srpnu. Pokud jde o cenu za opravu povrchu silnice, zjištěný horší stav mostů ji navýšil ze 14 milionů korun na 60 milionů.

300 milionů na opravy

Jinak má letos ŘSD podle Kamily Zahálkové na prioritní opravy v Ústeckém kraji, které na klíčových a vytížených úsecích běží nebo postupně začnou, připraveno zhruba 300 milionů korun. Jde o desítku stavebních akcí. Patří mezi ně kromě zmíněného úseku Teplice - Nové Dvory třeba oprava komunikace u mosteckého sídliště Chánov, trasa s mostem ve Vaňově u Ústí, silnice I/13 Teplice - Srbice či I/13 u Komořan i s mosty.

Hlavně po zimě se nadávky řidičů množí. A nejde jenom o trasy, které drtí kamiony. Lidé si všímají stavu „státovek“ i „okresek“.

Šoféry v krajském městě trápí například výmoly v Drážďanské a Neštěmické ulici, jiní pak poukazují na díry a zvlněnou vozovku v Okružní a Průmyslové ulici. Zoufalá je také situace ve Vojanově ulici. „Děr je tu fakt dost,“ řekla paní Martina, která tudy chodí do práce.

„Po skončení zimního období bude město provádět opravy komunikací, v prvním pořadí komunikace s provozem MHD,“ řekl Dalibor Dařílek, vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku s tím, že mezi tyto komunikace patří právě třeba Neštěmická ulice.

Ne vždy se však město může bez problémů pustit do oprav. Rekonstrukci Teplické ulice v Litoměřicích, kde na řidiče čeká nejeden výmol, nemůže radnice provést, a to kvůli vlastnictví pozemku pod silnicí. „Město v podstatě nevlastní pozemky pod touto komunikací, takže nemůže přistoupit k celkové rekonstrukci této ulice. Máme požádáno o převod pozemků, ale zatím nejsou naše,“ sdělila Venuše Brunclíková, vedoucí litoměřického odboru územního rozvoje.

Podotkla, že město díry vždy po zimě vyfrézuje a opraví teplým recyklátem či asfaltobetonem, nicméně tyto „záplaty“ nejsou zcela účinné. „Je pod tím dlažba, takže je tam problém, protože někde je pak vrstva toho asfaltobetonu příliš tenká a přes zimu rychleji vymrzne,“ popsala.

Na řidiče tady čekají menší i větší díry, u autobusové zastávky na křižovatce s Masarykovou ulicí je pak velký výmol u krajnice. Na křižovatce s Libereckou a Křižíkovou ulicí už v jednom místě asfalt zcela chybí, místo něj je zde „trhlina“ s původní dlažbou.

Rozbité silnice však nepředstavují problém jen pro motoristy, potíže kvůli nim mohou mít i cyklisté. Ti, kteří projíždějí po roudnickém mostě Ervína Špindlera, si musejí dát pozor na různé nerovnosti u krajnice, a to zejména na straně blíže u náměstí. Stejně tak by se měl mít na pozoru i ten, kdo se vydá na kole zdolávat kopce Českého středohoří. V okolí obce Čeřeniště a zaniklé vesnice Babiny I, kudy vedou cyklostezky 3057 a 3058, jsou silnice rozbité a cyklista jedoucí rychle z kopce by tady snadno mohl prorazit kolo, ne-li dokonce spadnout.

Opravy napříč regionem

Silnice II. a III. třídy má v kraji na starost Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS). Ta pro letošní rok plánuje jejich opravy napříč regionem. „Snažíme se gros našich investic rozprostřít po celém kraji, a to nejvíce formou celoplošných kobercových výsprav,“ řekl ředitel organizace Libor Tačner. „Těch úseků, které máme připravené na letošní rok, je zhruba k šedesáti,“ doplnil.

Ačkoliv se stav silnic v zimě kvůli klimatickým podmínkám obvykle zhoršuje, nepozoruje Tačner v současné době na cestách v kraji žádné extrémy. „Zatím to vypadá, že je stav stejný jako po zimách předchozích,“ popsal a dodal, že organizace nepozoruje extrémní navýšení bodových výtluků.

13. července 2023

Výmoly i další poškození silnic mohou řidiči nahlásit, a to jak SÚS, tak i ŘSD. „Lidé volají na dispečink, ať už ohledně zimy, výtluků nebo že někde teče voda z polí,“ popsal Tačner. Nahlášená informace putuje k příslušnému cestmistrovi, který místo následně zkontroluje. Podle ředitele SÚS trvá napravení problémů nejdéle do druhého dne.

Kamila Zahálková z ŘSD pak uvedla, že pokud řidiči vědí o poškození komunikace ve správě státního podniku, mohou tuto informaci zatelefonovat, poslat e-mailem, sdílet přes datovou schránku či poštou. Možná je také osobní návštěva Správy Chomutov. Zahálková však podotkla, že nelze předem přesně říct, jak dlouho bude trvat napravení nahlášeného problému. „Závady jsou různého charakteru, nelze tudíž přesně určit dobu pro jejich odstranění. Doba odstranění podléhá mnoha faktorům,“ vysvětlila.