Kaple inspirovaná Paříží i fara ve Strojeticích. Ústecký kraj má nové památky

Ústecký kraj rozšířil svůj seznam kulturních památek o tři nové přírůstky. Nově je chráněna unikátní Kaple sv. Václava ve Vlčí na Lounsku, jejíž podobu inspiroval slavný pařížský kostel Sacré Coeur. Nyní tak má šanci získat dotace na opravu poškozené střechy. Památkovou ochranu má nově také fara ve Strojeticích a soubor křížové cesty z České Kamenice.
Kaple sv. Václava ve Vlčí.
Kaple sv. Václava ve Vlčí. | foto: Národní památkový ústav

Kaple sv. Václava ve Vlčí, části obce Chlumčany na Lounsku zaujme architekturou. Postavena byla na přelomu 19. a 20. století a zasloužilo se o to osm místních bratrů Sochorových. Její podobu navrhl jeden z nich, významný architekt Eduard Sochor, kterého inspiroval vzhled pařížského kostela Sacré Coeur. V kapli byli po dokončení pochováni jejich již dříve zemřelí rodiče.

„Jde o stavbu v regionu zcela ojedinělou, a to jak architektonickým ztvárněním, tak okolnostmi jejího vzniku,“ popsala mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Věra Brožová.

Šlo totiž o soukromou investici, jejímž účelem však nebylo pouze prokázání úcty předkům stavebníků, nýbrž rovněž projevení oddanosti a lásky k rodné obci, což je zmíněno v nápisu nad vstupem do kaple.

Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
O kapli se starají Chlumčany. Jelikož má poškozenou střechu, může obec díky zápisu na seznam památek žádat o příspěvek na rekonstrukci. „O to, aby kaple byla zapsaná jako kulturní památka, jsme usilovali právě proto, abychom mohli zažádat o dotaci na její opravu. Kolik bude obnova stát, není nyní jasné. Chceme se však do ní pustit v brzké době,“ uvedla starostka Dana Kastnerová (Chlumčany a Vlčí 2022).

Na seznam památek přibyla rovněž fara ve Strojeticích na Lounsku. Postavena byla ve druhé polovině 18. století. Budova byla v roce 1831 zrekonstruována. Později bylo přistaveno jedno patro. K faře patřila vlastní budova fary včetně přístavku, hospodářská budova stáje, chlévy, zahrada a dvůr.

V druhé polovině 20. století byl v přízemí fary vpravo zřízen poštovní úřad a zřejmě zbylé přízemí a patro bylo pronajímáno jako byty. Nájemníci se střídali. Budova postupně chátrala.

Fara v obci Strojetice.

V současné době má soukromé majitele. I přes její zchátralý vzhled si podle památkářů zachovala řadu řemeslných stavebních prvků. Jde o přední a zadní pískovcový portál, vstupní dveře s řezbami slunečnice, okna, dveře, topeniště, pozůstatky černé kuchyně, klenby, výmalba. „Velmi hodnotný je původní barokní krov v systému stojaté stolice s tesařskými značkami, kamenná ohradní zeď a pozůstatky hospodářského zázemí faráře,“ doplnila Brožová.

Mezi památky se zařadil i soubor čtrnácti zastavení křížové cesty z poutního areálu kaple Narození Panny Marie v České Kamenici na Děčínsku. Dílo je podepsáno Ignazem Müllerem z Reichenau (Rychnov u Jablonce), který je považován za zakladatele místní školy olejomalby.

Od začátku roku získalo památkovou ochranu už devět staveb či uměleckých děl v Ústeckém kraji.

