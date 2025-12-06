Severočeská galerie zve na díla, která získala v posledních pěti letech

Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka (2021–2025). Bilanční výstavu galerie připravila v roce 75. výročí svého založení.
„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká
„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská. | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.

„Touto výstavou chceme veřejnosti ukázat, jak se naše sbírky rozvíjejí, představit nejcennější přírůstky a také poděkovat všem, kteří mají na této systematické a náročné práci zásluhu,“ dodává Veselská.

V období 2021 až 2025 bylo do galerijních sbírek zařazeno 123 předmětů v celkové hodnotě 5 835 500 korun.

Martin Mainer (narozen 1959) – Sýkorky (z cyklu Slovanská epopej), 2012–2013 – akryl, plátno
Aleš Růžička (narozen 1977) – Kameny, 2018 – akryl, plátno
„Umělecká díla získáváme dary, převody mezi institucemi, ale především nákupy. Nakupujeme je z našich vlastních finančních prostředků, další finanční prostředky získáváme od našeho zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Ale finance získáváme i z dotačních titulů ministerstva kultury,“ popisuje produkční galerie Barbora Klipcová.

Nejvíce se sbírková činnost galerie v posledních pěti letech soustředila na díla z let 1900–2025. S ohledem na slabé pokrytí soudobých projevů a trendů galeristé do sbírky prioritně zařazovali fotografie a současné konceptuální umění (umělecký směr, kdy hlavní roli nehraje výsledné dílo, ale umělcova idea, pozn. red.).

Galeristé dále vyhledávali díla dokumentující nejvýznamnější domácí krajinářské školy, která prezentují námět krajiny i v méně tradičním kontextu a akcentují environmentální prvek krajiny.

Návštěvníci se na bilanční výstavě setkají jak s vysokým uměním, tak i s autory neškolenými, kteří často stáli na okraji společnosti.

„Z oblasti insitního umění a art brut (tvorba neškolených umělců, pozn. red.) byla do sbírky prioritně zařazována díla, která s ohledem na sociální či společenské stigma jejich tvůrců mají významný inkluzivní potenciál,“ doplňuje Klipcová.

Výstavu bude možné navštívit v hlavní výstavní budově galerie až do 22. února 2026.

Z Ústí nad Labem přes Teplice do Litoměřic

O zřízení krajské galerie výtvarného umění bylo rozhodnuto v roce 1950. Nejprve se nacházela v Schaffnerově vile v Ústí nad Labem, ale už v roce 1951 byla pro malý zájem místních přemístěna do budovy krajského muzea v Teplicích.

Kvůli stavebním úpravám muzea se pak galerie v roce 1956 přesunula do Litoměřic, kde byla v roce 1958 zpřístupněna veřejnosti.

