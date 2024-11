Na severu Čech točí další detektivku. Nebude typicky temná, slibuje režisér

V minulosti už na severu Čech vzniklo několik detektivních seriálů, jež většinou provázela temná atmosféra i lokality. Tomu se tentokrát chtěl štáb vyhnout a hledal malebná a krásná místa.

„Seriál Vraždy v kraji není typická temná kriminálka. Jsou to naopak detektivní příběhy, u kterých by se divák měl cítit dobře a měl by se jejich prostřednictvím dostat do prostředí, jako kdyby přišel k sousedům na čaj,“ říká režisér Tomáš Pavlíček, divákům dobře známý například jako scenárista a režisér letos oceněného filmu Přišla v noci. Nynější seriál natáčí pro televizi Nova.

V hlavní roli seriálu se objeví Ondřej Sokol jako policejní plukovník, který je sice mezi kriminalisty žijící legendou, ale rozhodne se svůj život změnit a odchází z Prahy na venkov, kde očekává více klidu.

Filmování tak Sokola přivedlo na známá místa. „Litoměřice mám rád a znám je velmi dobře, protože moje žena je z Terezína,“ poznamenal herec, vedle něhož se v seriálu objeví také Václav Kopta, Petr Buchta, Jana Pidrmanová nebo Petr Uhlík.

Právě Uhlíkovi filmaři vybrané lokace nejvíce učarovaly. „Litoměřice mám hodně rád. Je to mé nejoblíbenější město vůbec, protože se historicky nejvíce zachovaly a socialismem byly nejméně poničené,“ popisuje Uhlík.

Osmidílný seriál se natáčel od půlky srpna a televizní diváci ho budou moci vidět v příštím roce.