Jako první je v obžalobě uvedený případ z dubna 2022, kdy senior údajně získal od jiného muže žijícího na Slovensku ohroženou opici. „Po předchozí dohodě si prostřednictvím přesně nezjištěného kurýra ze Slovenské republiky nechal přivézt samce lvíčka zlatohlavého,“ popisuje v dokumentu státní zástupce.
O měsíc později podle něj putovali dva lvíčkové zlatohlaví pro změnu opačným směrem, tedy od obžalovaného důchodce k muži na Slovensko.
V dubnu 2023 si senior podle spisu nechal přivézt z Polska samici lemura, kterou měl hned další den dopravit do jedné z tuzemských soukromých zoo.
„Jednalo se o exempláře zařazené jako druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. Jak k dovozu, tak k vývozu těchto exemplářů neměl obviněný povolení,“ uvedl žalobce.
Přímo u muže pak kriminalisté při zátahu vedle dvou lvíčků zlatohlavých objevili také například několik tamarínů skákavých, krunýř karety obrovské, živé želvy hvězdnaté nebo vycpanou hlavu levharta skvrnitého.
„Tyto exempláře měl obviněný v držení bez prokázání původu, což je zakázáno,“ shrnul žalobce. Důchodce viní z přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, za což mu hrozí tři roky vězení.
Kriminalisté v rámci vyšetřování provedli několik domovních prohlídek u nás i na Slovensku, pořizovali odposlechy či sledovali konkrétní lidi. Policisté u obžalovaného, jenž vinu odmítá, zajistili vysoké sumy v eurech i českých korunách.
Hodnoty zmíněných zvířat dosahují vysokých částek, například u tamarína skákavého je to přes 300 tisíc korun.
Termín začátku hlavního líčení zatím nebyl stanoven.