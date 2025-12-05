„Aby mohl model vzniknout, poskytne jirkovská radnice projektovou dokumentaci, která se týká opravy maringotky Kludských, Národnímu muzeu v Praze. Jeho pracovníkovi Hanuši Jordanovi pak bude zrestaurovaný salonní vůz jirkovského principála zpřístupněn, aby si v něm mohl pořídit 3D záznam,“ řekl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Získané informace podle Vaculy poslouží ke zhotovení modelu v měřítku 1:10 včetně panelu s vizualizací interiéru salonního vozu pro připravovanou výstavu Národního muzea nazvanou Proměny českého cirkusu.
Jirkov ukáže Kludského maringotku, obnova slavného vozu trvala přes rok
„Hanuš Jordan je autorem této výstavy, která v Národním muzeu proběhne od dubna do října příštího roku. Jirkovský salonní vůz je nejvýznamnější movitou památkou na české cirkusové umění, kterou by chtěl autor na výstavě prezentovat,“ přiblížil Vacula s tím, že po skončení výstavy by se model salonního vozu měl stát součástí stálé expozice Národního muzea.
Město zchátralý vůz koupilo v roce 2019 od soukromého vlastníka za 600 tisíc korun. Jeho oprava stála 5,5 milionu korun. Vybudování proskleného pavilonu, kde je unikát vystavený, stála téměř 8 milionů korun.
11. července 2024