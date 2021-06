Aktivisté obsadili rypadlo v dolech Bílina a Tušimice, požadují konec uhlí

Aktivisté obsadili skrývková rypadla na okrajích těžebních jam. Podle Lukáše Kopeckého, mluvčího společnosti Severočeské doly, která lomy provozuje, je na stroji v dole Bílina šest lidí a v Tušimicích čtyři.



„Aktivisté do lomů vnikli v brzkých ranních hodinách,“ uvedl mluvčí s tím, že těžaři museli zastavit pouze práce na těchto strojích. Těžba uhlí probíhá dál. Společnost také informovala policii a Český báňský úřad.



Aktivisté na rypadlech vyvěsili transparenty, které vyzývají k co nejrychlejšímu ukončení těžby uhlí. „Na rypadlech bychom chtěli vydržet minimálně po celý dnešní den. Pokud to ale půjde, tak i déle,“ sdělil po telefonu jejich mluvčí Jindra Krejčí.



„Situaci na obou místech monitorujeme a dokumentujeme případné protiprávní jednání,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Konec uhlí řeší aktivisté i vláda

Hnědé uhlí má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v České republice. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent.

Podle doporučení Uhelné komise, která se útlumem těžby zabývá, by využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla mělo skončit v roce 2038. Definitivní podoba postupu útlumu by měla být hotová do konce letošního roku.

Ekologické organizace však dlouhodobě podporují co nejrychlejší odklon od uhlí. Nejčastěji požadují ukončení těžby v roce 2033.

„Uhelný průmysl stojí na neudržitelném modelu ekonomie nekonečného růstu. Ten probíhá za cenu nezvratných ekologických škod, chudoby, škod na zdraví a úmrtí mnoha lidí, za cenu zničených obcí a krajiny. Nerealistické a nespravedlivé návrhy vlády pouze opět přihrají zlatý padák těm nejbohatším, zatímco běžným lidem v uhelných regionech zbydou pod koberec zametené strukturální problémy,“ stojí mimo jiné v prohlášení aktivistů Kolektivu Pod zem!