Nic nevíme, náš názor není slyšet, stěžují si starostové kvůli rychlotrati

Řada starostů v Ústeckém kraji se zlobí, že nemají informace a jejich názor není slyšet. Starostové si stěžují, že není k dispozici ani přesná mapa.

„Změnila se prý trasa koridoru, nám to nikdo neřekl. U trasy, která pro Správu železnic byla nejlepší, zjistili, že vede přes muniční sklad u Travčic, a posunuli ji celou o kousek dál. A ve hře je i zcela nová trasa. Nikdo nám nic neřekl. Velmi nás ale potěšilo, že kraj, který bude muset měnit územní plán, s námi drží stejnou linii,“ řekla starostka Hrobců a Rohatců Kateřina Hlaváčová.

Rozpor panuje ve vedení trasy v úseku Lovosice–Ústí. Studie proveditelnosti počítá s dvěma variantami průchodu územím Litoměřicka. Obce v těsné blízkosti těchto plánů oba návrhy odmítají a apelují na kraj, aby nepovoloval změnu trasování ze zásad územního rozvoje. Pro obce je nejpřijatelnější trasa podél dálnice D8, se kterou počítá i územní plán kraje.

„Ze zmíněné pracovní skupiny vzejde budoucí návrh trasování včetně toho, zda bude zapojeno i město Ústí nad Labem. Pokud ano, trať bude muset v některém místě opustit koridor,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Plánování trati prověřovaly za posledních sedm let na dvě desítky různých variant v tomto území, které byly postupně redukovány na dvě nejefektivnější varianty s nejmenším dopadem na okolí. Pro pracovní skupinu tedy máme hned do začátku dostatek podkladů a můžeme začít pracovat na hledání všestranně schůdného řešení,“ dodala Friebová.

„Trváme na tom, aby bylo propojení Roudnice, Lovosic a zastávka byla v Ústí. Že chce zastávku v centru města, je jeho věc. Chceme, aby trasa byla přehodnocena, protože negativně zasahuje tak velké území,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO).

Nechceme další most

Stavba má na české straně stát 198 miliard korun. Z Prahy k Lovosicím by měl rychlovlak jet rychlostí 350 kilometrů za hodinu, přes České středohoří už jen 200. V úseku z Prahy k Litoměřicím má být koridor pouze pro osobní dopravu, od Českého středohoří do Německa i pro náklad, aby se ulevilo provozu v údolí Labe. Před Litoměřicemi tak má vzniknout i překladiště s deseti kolejemi.

Ve hře jsou nyní podle všeho dvě trasy. Jedna, ona podle starostů „posunutá“, mezi obcemi Hrobce a Rohatce, která pokračuje za Libotenicemi a mezi Nučničkami a Travčicemi a dál kolem Počapel a Kopist. A nová varianta počítá s mostem nad Hrobci, dále směřuje na Libotenice, přes Labe, mezi Polepy a Okny a kolem Křešic a Zahořan. Obě by po překonání Labe po mostě směřovaly do 18 kilometrů dlouhého tunelu.

„Trasa počítá i s dvěma krátkými tunely v Křešicích a Záhořanech. Tunely mají být 12 metrů pod zemí, ale jsou vysoké 10 metrů, takže mají být jen dva metry pod zemí. To, co má vznikat, je hloupost, nikdy zde nebudou vlaky jezdit rychle. Stavíme-li něco, co má fungovat v roce 2050, tak by to tomu mělo odpovídat,“ zmínila Hlaváčová.

„Už dnes jezdí rychlovlaky ve Francii 400 až 500 kilometrů za hodinu, až to dostavíme, budou tam svištět 700 kilometrů a my budeme mít rychlovlak, který pojede 200 jako rychlíky. A bude to za hrozný peníze z EU,“ zlobil se křešický starosta Michal Mančala.

Jasno chce mít i magistrát Ústí nad Labem, kam by měl rychlovlak přijet tunelem ve středohoří, po mostě a pak v podzemí na nové nádraží Ústí-Západ.



„Požadujeme, aby trasa byla v podzemí. Nechceme další most, preferujeme tunelovou variantu pod Labem. Tato varianta má smysl, protože by odklonila nákladní vlaky z pravé části,“ přiblížil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).