Děčín opět otevře Růžovou zahradu, barokní skvost opravovali přes dva roky

Jednu z nejcennějších barokních zahrad v Česku zdobí i zrestaurované barokní vázy, nové niky, treláže, lavičky a osvětlení. Úpravou podlahy v sale vynikla původní freska.
„Součástí rekonstrukce byla i rozsáhlá obnova výsadby – historické růže doplnily cibuloviny, keře a letničky, které dodají zahradě barvy v průběhu celého roku. Původní růže zůstávají v jižních zahradách,“ popisuje mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Obnova zahrady, která se vrátila do barokní podoby ze 17. století, začala v roce 2023 a stála 48,6 milionu korun. Je součástí rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje také rekonstrukci Dlouhé jízdy neboli přístupové cesty k zámku a sala terreny a u nějž jsou celkové náklady 94 milionů.
„Město Děčín část financuje dotací ve výši 82 milionů korun,“ uvádí Stínil.
|
Plán s betonem by ohrozil stabilitu zdí. Dlouhá jízda v Děčíně tak bude dlážděná
Zahrada se veřejnosti poprvé otevře během adventního trhu, a to od 10 do 17 hodin. Vstupné bude zdarma. „V dalším týdnu zámek plánuje také komentované prohlídky,“ dodává Stínil.
V posledním předvánočním týdnu pak budou připraveny komentované procházky Dlouhou jízdou a Růžovou zahradou s kurátorem děčínského zámku a jeho ředitelkou Miroslavou Poskočilovou. Na ně bude nutná rezervace.
Novinkou po rekonstrukci je podle Poskočilové vstup do zahrady buď přes turniket severními cestami, nebo přímo z prvního nádvoří.
|
20. února 2024