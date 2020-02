Přišli o akutní lůžkovou péči, lidé v Rumburku zvažují další demonstraci

Starostové uvádějí, že 1. února přišlo 55 tisíc obyvatel výběžku o dostupnou akutní lůžkovou péči, a lidé proto zvažují demonstraci.

Zatím musí záchranka převážet pacienty do okolních nemocnic, což znamená nezřídka i více než hodinu trvající transport do České Lípy, Děčína nebo Ústí.

Jen za první čtyři únorové dny odváželi záchranáři 19 pacientů do Děčína, 2 do Ústí, 5 do Varnsdorfu a 1 do České Lípy. Starostové se s žádostí o pomoc obrátili na kraj i vládu.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by situaci měl konečně začít řešit kraj, neboli Krajská zdravotní (KZ), akciovka spravující pět největších nemocnic v Ústeckém kraji, by měla převzít i tu rumburskou.

„My situaci aktivně řešíme. Zajistili jsme, že nemocnice získala od zdravotních pojišťoven nadstandardní úhrady. Nyní se zdravotní pojišťovny, zejména VZP, snaží o zajištění personálu pro nemocnici. Problém nejsou primárně finance, ale zajištění stability nemocnice,“ sdělil MF DNES premiér.

„Tu může zajistit pouze to, pokud ji konečně převezme kraj, který z nepochopitelných důvodů stále není aktivní a váhá. Přitom nemocnice je nyní očištěná od dluhů a připravená k prodeji v rámci insolvenčního řízení. Budeme jednat s krajem a apelovat na něj, aby se konečně k nemocnici postavil čelem a zajistil pro občany Výběžku potřebnou péči,“ dodal premiér.

Na hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) se již obrátil ministr zdravotnictví.

„Nechápu, jak to mohou krajští politici dopustit. Jde o 55 tisíc občanů, kteří potřebují dostupnou zdravotní péči! Opakovaně jsem kraji zdůraznil, že je nutné, aby byla Lužická nemocnice zachována, protože je důležitým poskytovatelem zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Bez ní to nepůjde,“ napsal ministr na Facebooku.

Ministr doplnil, že se obrátil na hejtmana Bubeníčka a důrazně ho požádal, aby se zasadil o co nejrychlejší stabilizaci nemocnice, dodržel svůj slib, že ji kraj převezme, a zajistil její fungování.

O situaci ve středu jednala i rada kraje. „V pondělí máme s KZ jednání u pana ministra Vojtěcha. V nemocnici je stále konkurzní správkyně a majetek by měl být oceněn v polovině února. Až se řekne cena, která bude pro převzetí důležitá, kraj i Krajská zdravotní se k tomu vyjádří,“ řekl hejtman Bubeníček.

„Je to složitá a nepříjemná situace zejména pro obyvatele Výběžku. Nyní všichni útočí na kraj, ale neřeší, proč vše město nechalo tak daleko zajít. Nyní bude záležet na jednání s ministrem,“ dodal hejtman.

Zavřená je i traumatologie, plicní a porodnice

V Lužické nemocnici od loňského listopadu nefunguje ani traumatologie, tedy akutní příjem pacientů, plicní oddělení je zavřené už dva roky a porodnice tři. Nyní zařízení chybí 6 až 8 lékařů a k dispozici jsou jen ambulance, CT, sonografie a pediatrie včetně dětské pohotovosti.

Starostové Výběžku svolali na pátek jednání o nemocnici, kam přijede náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM) a zástupce KZ. „Přijede také náměstkyně ministra zdravotnictví a zástupce VZP,“ sdělil ve středu krásnolipský starosta Jan Kolář (Sdružení 2018).

Na výsledky jednání čeká i sdružení Zachraňme nemocnici v Rumburku. „Podle toho se rozhodne o demonstraci. Jednat by měl kraj, protože krize roste,“ poznamenal Martin Horák ze sdružení.

Více než dvě stovky lidí začátkem července demonstrovaly v centru Ústí nad Labem za zachování provozu Lužické nemocnice v Rumburku:

VIDEO: Demonstrující chtějí zachování rumburského špitálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Iva Berounského žijícího v Rumburku je ve Výběžku situace katastrofální.

„Ve špitále mi od léta dali na bolesti léky, žádné vyšetření, 18. ledna jsem ochrnul na pravou polovinu těla, nemocnice v Děčíně řekla, že nejde o záchranu života, a doporučili, že nám jet do Liberce. Druhý den mne operovali, protože jsem měl rozdrcené meziobratlové plotýnky. Je to šílené,“ popsal.

Okolní nemocnice jsou pacienty z Výběžku zatíženy již delší dobu. „Za loňský rok jsme poskytli zdravotní péči zhruba tisícovce pacientů z výběžku, zejména rodičkám. V letošním roce se tento počet určitě zvýší,“ přiblížila mluvčí českolipské nemocnice Kateřina Amrichová.