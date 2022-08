Cennou loretu v Rumburku možná opraví, počítá s tím mezinárodní projekt

Projekt by měl zmapovat historické působení rodu Lichtensteinů ve Šluknovském výběžku na Děčínsku a v německé Lužici. Měl by být hrazen z tzv. Norských fondů, mezi jejichž donátory patří právě zakladatelé Lichtenštejnského knížectví.

Pokud vše dopadne dobře, část peněz by mohla směřovat na obnovu lorety, kterou nechal postavit zakladatel Lichtenštejnského knížectví Anton Florián z Lichtensteinu, a dalších částí komplexu. Čeho konkrétně by se rekonstrukce týkala a kolik by stála, není v tuto chvíli jasné. Další finance by putovaly na výstavu o připomenutí lichtensteinské historie ve šluknovském regionu, která by se konala v Rumburku, Žitavě a Vaduzu.

Projekt by se mohl uskutečnit v letech 2025 až 2027. S krajem by na něm mělo spolupracovat zemské muzeum v lichtenštejnském hlavním městě Vaduz.

„Ještě se spolu setkáme na předfinancování projektu. Každopádně je to běh na dlouhou trať, my nyní projekt připravíme a zavážeme se memorandem s Lichtenštejnskem a ještě dvěma saskými muzei, že vše připravíme. Reálný výstup je otázka dalších let,“ přiblížil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) s tím, že vše bude záležet na tom, zda se peníze z Norských fondů podaří získat.

Rumburská římskokatolická farnost snahu o opravu lorety kvituje, sama na ni totiž nemá peníze, stejně tak na rekonstrukci klášterního kostela svatého Vavřince, který je s loretou stavebně propojen.

„Práce je zde habaděj, v kostele je třeba dát nové rozvody elektřiny, které jsou staré 50 let. Je to o desítkách milionů korun. Určitě by nám tento projekt pomohl. Samozřejmě uvažujeme o tom, že by to významným způsobem přešlo pod pravomoc rumburského muzea, které spadá pod to děčínské. Farnost to není schopná zabezpečit personálem ani finančně,“ sdělil Jozef Kujan, děkan rumburské římskokatolické farnosti, která areál spravuje.

Podle Kujana je v areálu potřeba obnovit spoustu dalších věcí. „Je třeba také opravit střechu na kostele. Před covidem na to byl rozpočet čtyři miliony, nyní to bude určitě stát osm milionů korun. Zhruba za dalších osm milionů korun je potřeba opravit fasádu kostela, protože praská zeď u krovu střechy. Letos se bude opravovat jedna ze stěn loretánské kaple za 1,8 milionu korun,“ dodal Kujan.

Alespoň mobilní toalety...

V areálu je nutné také vybudovat toalety. Jejich nedostatek je patrný zejména při větším množství turistů. Protože farnost na to nemá finance, provizorně zprovozní alespoň mobilní toalety.

Loreta v Rumburku byla postavena v letech 1704 až 1707, zhotovením plánů byl pověřen významný architekt Johann Lucas Hildebrandt. Je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území a současně je nejsevernější loretou na světě.

Kostel svatého Vavřince je o něco starší, k jeho výstavbě došlo v letech 1683 až 1685 podle plánů kapucínského řádového stavitele pátera Georgia Monacensia z bavorského Mnichova. Byl nejdůležitější částí kapucínského konventu sv. Vavřince v Rumburku.

Co se týče stavební činnosti Lichtensteinů, jejich nejslavnější objekty se nacházejí na Moravě. Jde například o zámky Lednice a Valtice. Na severu Čech nechal tento rod vedle vybudování lorety v Rumburku opravit v roce 1683 v barokním slohu místní zámek, který Švédové vypálili v roce 1642. Nevydržel dlouho, v roce 1724 byl zničen při požáru města.