Louny letos čekají obří výdaje, půjdou na plaveckou halu i městské byty

Město očekává příjmy 455 milionů korun, což je o čtyři miliony méně než loni. Výdaje včetně investic jsou 588 milionů, což je o více než 130 milionů navýšení proti loňsku. Skokový nárůst je způsoben dostavbou plavecké haly.

„Schodek bude částečně kryt bankovním úvěrem ve výši 100 milionů korun a z úspor, které máme z minulých let,“ uvedla vedoucí ekonomického odboru lounské radnice Romana Krameriusová.

V rámci výdajů město počítá s investicemi a opravami městského majetku ve výši přes 187 milionů.

„Velice mě potěšilo, že pro rozpočet hlasovalo 24 z 25 přítomných zastupitelů. Rozpočet tak má podporu napříč zastupitelstvem, což je důležité pro fungování a rozvoj města v tomto roce,“ těší starostu Pavla Jandu (Pro Lepší Louny).

Nejvýznamnější investicí bude zmíněné dokončení plavecké haly. Celkem za nový bazén s toboganem a dalšími vodními atrakcemi město zaplatí 265 milionů. Další velkou investicí do sportu je 12 milionů na výměnu technologie chlazení na zimním stadionu.

Už loni se radnice pustila do opravy prvních šesti bytů v městských domech v Husově ulici, takzvaných osmidomů. Ty jsou součástí dělnické kolonie, kterou navrhl na začátku 20. století slavný český architekt Jan Kotěra. Letos se počítá s dokončením rekonstrukce devíti bytů.

„Rozpočet také počítá s přípravou projektových dokumentací, například na nové půdní byty v domově s pečovatelskou službou nebo na přístavbu sportovní haly,“ uvedl starosta.

„Zelené náměstí se stane skutečně zeleným díky revitalizaci zeleně a chystáme se i na projektové dokumentace revitalizace Parku u trati a Holárkových sadů. Počítáme samozřejmě i s podporou sportu, kultury a sociální oblasti formou dotací aktivním Louňákům dohromady ve výši 12 milionů korun,“ doplnil starosta.

Opozici se nelíbí výdaje na divadlo, knihovnu a kino

Rozpočet podpořili i opoziční zastupitelé z ČSSD, výhrady k němu však mají.

„Nelíbí se nám neustálé a neúměrné navyšování prostředků například pro Vrchlického divadlo nebo knihovnu, a to z důvodů, že se tyto byť příspěvkové organizace chovají komerčně, což je na jednu stranu dobře, ale s jistotou si financují nadbytečné služby,“ upozornil zastupitel ČSSD Pavel Csonka.

„Dále také alokovaný příspěvek pro provoz kina Svět ve výši téměř milionu korun by měl mít opodstatnění, a to na základě výkazu příjmů a výdajů,“ dodal s tím, že více peněz by raději viděl do rozvoje školství, aktivit pro děti a mládež či do městské policie a kamerového zabezpečení.

ČSSD chybí také investice do vybudování městského bydlení pro mladé rodiny a rozvoj parkovacích ploch ve městě.

A vedení města také vytýká, že k přípravě rozpočtu nebyla opozice přizvána. „Bývalo dobrým zvykem zapojit celé politické spektrum, ale nějak se na to loni pozapomnělo. Přitom takto lze odstranit řadu třecích ploch,“ podotkl Csonka.