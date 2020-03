Musíme testovat i lidi bez vazby na Itálii, říká primář infekčního oddělení

Zatím posledním potvrzeným případem nákazy v Ústeckém kraji byl v úterý ráno muž z Ústí, který se v sobotu vrátil se synem z lyžování v Itálii. Leží právě na infekčním oddělení v ústecké Masarykově nemocnici. V karanténě zatím muselo zůstat přes 150 lidí.

„Třiapadesátiletý muž byl testován v úterý doma, a protože jeho stav nebyl dobrý, tak jsme ho hospitalizovali. V tuto chvíli máme na oddělení čtyři pacienty s potvrzenou koronavirovou infekcí a celkem dvanáct pacientů s podezřením na toto onemocnění,“ řekl MF DNES primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý. Jeho jednotka intenzivní péče s 15 lůžky je největší v Česku.

Jaký je stav tohoto muže?

Má horečky, bolesti na prsou a hůře se mu dýchá. Je to takový středně těžký chřipkový průběh.

Po rozhodnutí vlády se zavírají školy a někteří rodiče asi složitě najdou hlídání. Může to být pro vaše oddělení problém? Nebudou vám chybět důležití zdravotníci?

V tuto chvíli probíhají na všech pracovištích kontakty s lidmi, kterých se opatření dotkne.



Je podle vás opravdu zlomovým případem v šíření nákazy COVID-19 pražský taxikář, který nemá žádnou vazbu na cestující z Itálie?

Už jsme zažili takový mezikrok, kdy došlo k nakažení dvou našich pacientů až na území Česka, aniž by někam vyjeli. Tam ovšem bylo známé, od koho se nakazili, takže to bylo jednodušší. Zmíněný případ je další posun a určitě je třeba to brát vážně. My bychom byli rádi, kdyby se výrazně zvýšily kapacity testování a mnohem více se za této situace testovalo. Určitě je dobře, že byla vyhlášena karanténa, protože lidé, kteří byli v Itálii, jsou vysoce rizikoví, teď je ale potřeba, aby stát už nyní nechal testovat i osoby s menší mírou známého rizika, které už ani nemají vazbu na Itálii. Pokud bude postupně opadat současná chřipková epidemie a někdo bude mít chřipkové potíže a infekty dýchacích cest, pak by se měl testovat. Například někdo nikde nebyl, ale pracuje na letišti za přepážkou. Právě včera to s námi konzultoval jeden Ústečan. To je člověk, který už dnes bude nepochybně brán vážněji a měl by být testován. To bychom doporučovali.



Jak očekáváte, že se situace bude vyvíjet?

Neustále pracujeme se dvěma scénáři. Ten optimistický říká, že brzy zavádíme přísná opatření. A já to naprosto podporuji. Může se nakonec stát, že díky tomu se koronavirus nerozšíří v populaci a zůstaneme na počtu 200 až 300 případů a vše odejde s koncem zimní sezony. Ovšem pak na druhou stranu nevíme, jak se virus zachová se stoupající teplotou.



A druhý scénář počítá s čím?

Krizový scénář počítá s tím, že skutečně může dojít k nekontrolovanému šíření infekce v populaci a nejvíce budu ohroženi senioři. Nejrizikovější jsou lidé, kteří, přestože koronavirus mají, nemají žádné příznaky nebo jsou jen lehce nachlazeni. To může vést k tomu, že senioři po styku s nimi skončí po stovkách na jednotkách intenzivní péče a po stovkách budou umírat na oboustranný, těžký zápal plic. Tento krizový scénář znamená, že se musíme připravovat, a KZ (Krajská zdravotní, která spravuje 5 největších nemocnic v kraji, pozn. red.) se intenzivně připravuje, abychom byli schopni se postarat o i o tyto těžké případy. Připravují se kapacity jednotek intenzivní péče, ventilátory i personál.



Jestli by právě nyní neměli stát v centru pozornosti rodin senioři a rodiny by neměly nejvíce dbát na jejich izolaci.

Je to opravdu tak, že pro mladší ročníky je to banální infekce a v tom je to nebezpečí. Platí doporučení, pokud se lidé necítí dobře, ať k seniorům nechodí. Nákup nechávejte za dveřmi a pište si, volejte, skypujte...



Zmínil jste dýchací přístroje. Kdyby došlo z vážné situaci, kolika lidem mohou velké nemocnice na severu Čech zajistit plicní ventilaci při onemocnění COVID-19?

V KZ máme okamžitě k dispozici na 50 přístrojů. Pak jsou další, které by se postupně uvolňovaly. To je v řádu tří stovek. Ale samozřejmě, to není jen o tom přístroji. O pacienty na ventilátoru se musí někdo starat. Stále poskytujeme zdravotní péči v plném rozsahu, ta se nemůže zastavit. Lidé stále mají infarkty a další závažné choroby, které je dovedou na jednotku intenzivní péče. Je jisté, že v rámci krizového scénáře by bylo potřeba omezovat plánované operace, které snesou odklad, ale musí dál fungovat péče o pacienty v akutních stavech.



V Itálii je situace velmi vážná, za den umírá na 100 lidí a nakažených je na 10 tisíc. Jak by česká společnost měla podobné situaci předejít?

Pro mne je naprosto zásadní vyhlášení karantény pro lidi, kteří se vracejí z Itálie. To byl naprosto nezbytný krok a velmi užitečný. Zcela nejdůležitější je, abychom byli disciplinovaní a dodržovali nastavená pravidla. Omezujme rizika, ale nešiřme paniku a negativní emoce.



Informace o nákaze se různí. Co vás osobně na šíření zajímá nejvíce?

My informace stále shromažďujme. Máme různé předběžné studie... Budou se ale nabírat další data, jak probíhá nákaza u dětí. Nyní řešíme i otázku těhotných žen, jak probíhá infekce u nich. Je to pro nás důležité. Předběžně se zdá, že těhotné ženy nakažené koronavirem jsou na tom dobře a nedojde k nákaze a poškození plodu. To jsou cenné informace, které se k nám dostávají, i když nejsou zatím ověřené. Zdá se ale, že pozitivní může vylučovat virus déle, než jsme si mysleli.