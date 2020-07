Názory máme rozdílné, koaliční spolupráce ale funguje, říká primátor Ústí

Město Ústí nad Labem trápí řada problémů od složení obyvatel, kdy se do něj stěhují sociálně slabí ze všech koutů země, přes stav silnic po řadu vybydlených a zničených domů.

A poslední zastupitelstvo bylo jedno z nejkonfliktnějších za poslední roky hlavně kvůli sporům mezi primátorem Petrem Nedvědickým (ANO) a politiky z koaličního Ústeckého fóra občanů (UFO). Neprošla tak řada primátorových návrhů, třeba zrušení záchranného fondu pro zoo nebo úvěr pro město ve výši 1,3 miliardy korun.

Podle primátora však koalice funguje a nehrozí stav jako v Děčíně, kde zastupitelé nedávno odvolali několik radních i primátora.

„Máme rozdílné názory na některé dílčí body. Jinak koaliční spolupráce v mnoha zásadních bodech funguje. Já osobně považuji hru, která byla na zastupitelstvu rozehrána, za kolorit před krajskými volbami, protože zástupkyně hnutí UFO (náměstkyně primátora Věra Nechybová) je druhá na kandidátce za sociální demokracii (koalice Lepší Sever, kde je ČSSD a několik dalších uskupení). Myslím si, že si chtěli to místo zasloužit,“ řekl primátor Ústí Petr Nedvědický.

Co se podle vás stalo a očekával jste podobné spory?

Přiznám se, že očekával. Přestože jsme na radě hlasovali většinově pro problematické body, tak na zastupitelstvu jsem očekával, že se UFO musí vymezit. To bylo jasné.

Začal tedy předvolební boj, který vyvrcholí podzimními volbami na kraj?

Ano, protože zde byla rétorika typu my nechceme město v žádném případě zadlužit. Na druhé straně pro návrh snížit dotace sportu nebyla vůle. Buď tedy chceme město zadlužit, nebo ne. Myslím, že priority velkých investičních akcí, na které nikdy sami finančně nedosáhneme, přece musí vidět i malé dítě.

Když neprošel váš návrh na revolvingový úvěr, varoval jste zastupitele, že všichni mají škrtnout své předvolební sliby, protože nebudou finance na jakýkoli rozvoj města. Co tedy podle vás město čeká?

To je pravda. Město čekají úsporná opatření a bude muset primárně snížit i své výdaje. Zcela určitě bude muset pečlivě vybírat investice. Z mého pohledu zůstanou jen ty opravdu záchranné – půjde o opravy silnic a budov, které jsou v havarijním stavu.

Petr Nedvědický Narodil se 30. dubna 1955 v Praze, dětství prožil v Jihlavě, základní školu a gymnázium absolvoval v Ústí. Vzhledem k politické angažovanosti rodičů v roce 1968 nemohl na vysokou, vystudoval tedy nástavbový obor radiologický laborant a po vojně začal pracovat na RTG oddělení polikliniky v Ústí.

Po revoluci absolvoval Vysokou školu ekonomickou, v roce 2012 si pak doplnil vzdělání i na soukromé Univerzitě J. A. Komenského.

V minulosti řadu let pracoval na vedoucích pozicích ústeckého OD Labe, krátce ho i řídil.

Od roku 2016 je zastupitelem kraje, od roku 2018 primátorem Ústí.

Je ženatý, má tři děti a byt v Malečově na Ústecku.

Zkusíte úvěr v jiné formě navrhnout znova? Například od Evropské banky, což také zaznělo na zastupitelstvu?

Zcela určitě. Předjednal sem to s opozicí a nakonec i zastupitel Jiří Madar (koaliční UFO) naznačil, že je ochoten jednat. V průběhu prázdnin se sejdeme a najdeme společné investiční priority a v mezidobí bude úřad zjišťovat, jaké jsou možnosti úvěrování u Evropské banky.

Zkuste vybrat ony „záchranné investiční priority“.

Stále jsem přesvědčen, že se jedná o vlastní majetek města, který nás trápí. To je hlavně stav silnic. A všichni jsme to měli ve volebním programu. Víme dobře, že čtyři nejhorší silnice znamenají pro město 120 a 150 milionů korun. Jde o opravu ulic Výstupní, Mezní, Okružní a Žukovova.

Malým městům v kraji se daří na řadu investic získávat dotace, Ústí zatím příliš ne. Uvádíte, že podmínky pro krajská města jsou složitější. Nepokusíte se něco změnit?

V našem seznamu byla většina investic podmíněna získáním dotace. Primárně chceme investovat do projektů, na které budeme moci dotaci získat. Na rozdíl od paní Nechybové, která říká pojďme pořizovat investice z vlastních zdrojů, my říkáme nikoli. Příklad: dotace je možná na zchátralý dům v Čelakovského ulici, kde vznikne 36 bytů pro seniory, městskou policii a zaměstnance zajišťující chod úřadu. Debata na zastupitelstvu tak byla zcela zbytečná. Neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí) po tom na zastupitelstvu vždy volala a současně naši kolegové z UFO vždy říkali, že mají zájem, aby se s tím domem něco udělalo. My jsme přípravy dovedli do stavu, kdy máme projektovou dokumentaci, předjednaný úvěr i dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Nakonec naštěstí tento projekt zastupitelstvem prošel.

Ve Všebořicích by měla vyrůst větší sportovní hala a podle vás má město velkou naději, že na její stavbu získá dotaci. Podle opozice je ale ve městě řada jiných míst, kde by bylo možné ji postavit, protože ve Všebořicích to není výhodné kvůli spojení. Proč právě zde?

Dnes je hala ve stadiu předprojektové studie. Město nemá jiný vhodný pozemek, pro takový druh sportoviště – ten musí být velký, musí zde být sítě a kromě haly zde musí být parkování pro návštěvníky. A současně hala musí být dostupná pro obyvatele, kteří přijedou MHD. Pozemek ve Všebořicích požadavkům odpovídá a je nejvhodnější. Je to pozemek za vozovnou dopravního podniku směrem k letišti a nebude problém sem linku autobusu prodloužit. Skládka společnosti AVE, která zde dnes je, by v budoucnu měla být lesoparkem, bude zde tedy i příjemné klidové místo. Pokud studie na umístění řekne, že je to vhodné, pak bychom skutečně vyzvali agenturu šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky, aby se podílela na investici. První jednání již proběhla.

Město stejně jako ostatní musí šetřit kvůli nižším příjmům po pandemii covid-19. Bylo podle vás taktické na jedné straně hájit úvěr a na druhé žádat schválení vyplácení náhrad uvolněným zastupitelům na ošatné, stravné, rekreace a životní jubilea, což vyvolalo velké emoce a také to neprošlo?

Hra typu, že je to neetické, je pro mne skutečně hra. Zajímalo by mne, zda všichni, kteří se rozčilovali, ve svém zaměstnání nedostávají stravenky. Ale je to jejich problém, já s tím umím žít. Na druhou stranu si myslím, že lidé, kteří byli zvoleni, by měli dodržovat zákony. A pokud zákon říká, že si tyto věci musíme nechat schválit zastupitelstvem a ze zákona na to existuje právo, tak jsme tak učinili. Nakonec i paní Nechybová model výpočtu a financování jasně sdělila.

Máte mandát vyjednávat dál s Hutními montážemi o mimosoudním řešení sporu o Mariánský most, který se vleče přes 21 let. Montáže navrhují smír a doplatek 300 milionů. To zastupitelé odmítli. V jakých částkách by se návrh na smír měl podle vás tedy pohybovat? Jen připomenu, že Hutní montáže původně chtěly skoro 1,3 miliardy včetně úroků, pak soud snížil částku na 386 milionů i s úroky...

Z diskuse jasně vzešlo, že částky ve výši stamilionů jsou pro zastupitele nepřijatelné, a já s nimi naprosto souhlasím. Nevím, s čím přijde protistrana, já budu bojovat, abychom se limitně přiblížili k nule. Hutním montážím jsem zatím odeslal zprávu, že nabídku zastupitelé odmítli, a výzvu k dalšímu jednání.

Na podzim budete Ústí vládnout dva roky. Podle ohlasů na sociálních sítích se toho ale mnoho nestalo. Před volbami na stole byly sliby o oživení nábřeží Labe, stav silnic se také příliš nezlepšil, bezdomovci třeba stále užívají ruinu hotelu Máj... Teď navíc musí přijít šetření. Co tedy budete dělat dál se sliby?

Domnívám se, že Střekovské nábřeží se daří. Je zde kavárna a naproti ní grilovací místo. Co se týče Máje, mnoho mých předchůdců se snažilo najít řešení a nenašlo. Máj je soukromý a ani v nejmenším nám nenahrává zákon, nemůžeme ho znárodnit. Nikoho to netěší a mrzí nás to i nás. Dokud nám stát nepomůže, tak s tím ale nic neuděláme. Objektivně, i pokud bychom měli posudek, že je Máj statisticky nebezpečný, majitel to ani po výzvě nezdemoluje. Muselo by to udělat město a tím pádem bychom majiteli připravili lukrativní pozemek. A ještě bychom se dvacet let dohadovali o účtu za demolici. Jinak připravujeme investice do škol, které jsou v hrozném stavu. Školy jako v ulicích Pod Vodojemem a Mírová potřebují desítky milionů. Stará dřevěná okna jsou tu zabedněná a nesmí se otvírat, což způsobuje řadu problémů. To by měla být naše priorita, protože nám všem záleží na dětech. Ruku v ruce s tím jsou i naše domovy pro seniory, investici potřebuje domov na Doběticích. Hovořili jsme i s kolegy a každý rok by se také měla opravit alespoň jedna silnice i s chodníky a alespoň jeden mostek. Opravu v Ústí potřebuje 120 mostků, v nejhorším stavu jich je pět, a když je zavřeme, občané se nikam nedostanou. Silnice také opravujeme, například Bělehradskou, Moskevskou, Revoluční a křižovatku Na Vršku. Pravda, bohužel je flikujeme a děláme po kouskách. Žukovova je na generální opravu za desítky milionů korun, je tu totiž zničené i podloží a nikdo ani neví, co v něm je.

A na hlavním Mírovém náměstí roky zeje díra plná odpadků, místo níž už dávno měly být obchody, byty a parkoviště. Investorovi by na konci roku mělo skončit stavební povolení. Jak jednáte v tomto případě?

Stavební povolení sice skončí, ale ze zákona má majitel právo ho prodlužovat. A my nemáme ze zákona žádný prostředek, jak ho donutit k tomu, aby zde dům konečně postavil. Může o povolení žádat nekonečně dlouho a to také zřejmě udělá.

Shrneme tedy vaše priority na další dva roky ve funkci?

Byl bych strašně rád, kdybychom do konce volebního období skutečně dali dohromady ty tři zmíněné stavby, ony dvě školy a domov důchodců. Pokud se mezi tím podaří dokončit byty v Čelakovského ulici nebo budou před dokončením, budu rád. A kdyby se nám podařilo společnými silami dát dohromady koncepci pro zoologickou zahradu, považoval bych to za obrovský úspěch. Děláme pro to všechno.