V mém respirátoru vidíte emoce, říká vývojář, který vzkřísil motocykl Čechie

„Museli jsme a někde pořád ještě musíme nosit roušky. Nevíme ale, kdo se za nimi skrývá, lidé se nepoznávají,“ zdůvodňuje Knobloch vývoj netradičně pojaté ochranné pomůcky.

Před časem jste v Krásné Lípě představil prototyp současného nástupce slavné předválečné motorky Čechie-Böhmerland, teď jste přišel s průhledným respirátorem. Motory, motocykly a autoveteráni jsou vaše hobby, proč respirátory?

Myšlenka přišla v období povinného nošení ochranných roušek. Byl jsem v obchodě a kdosi mne tam pozdravil. Absolutně jsem netušil, kdo to byl, a musel jsem se zeptat, s kým mám tu čest. V tu chvíli jsem si říkal, žijeme v 21. století a nemáme ochranné pomůcky takové, abychom poznávali jeden druhého. To byl tedy impulz ke zhmotnění myšlenky.

V čem je váš respirátor unikátní a liší se od ostatních?

Respirátor je unikátní v tom, že vidíte tvář, rty, ústa, nos a emoce člověka, který jej nosí, navíc s nejlepší možnou filtrací, a přitom levným provozem pro každého. Hlavním důvodem realizace nápadu bylo vidět tvář druhých lidí, sdílet emoce i v době, kdy to stávající výrobky na trhu nedovolují, a hlavně chránit sebe i ostatní důstojnou cestou. Můžeme se pochlubit, že se nám podařilo vytvořit unikátní systém těsnění, jenž nám umožňuje vyrábět jednu velikost, která sedí každému zhruba od deseti let až po seniory. Což v tomto odvětví rozhodně není standardní. Vzpomene si jistě každý na školní léta, kdy nás přeměřovali, aby nám mohli v případě potřeby dát správnou velikost ochranné masky. Další úžasná věc je, že můžete nosit dioptrické brýle bez omezení a mlžení. S tím souvisí i možnost dokoupení nasouvacího štítu pro ochranu zraku, opět s možností kombinace i s dioptrickými brýlemi.

Jak dlouho trval vývoj?

Vývoj výrobku byl relativně expresní. Snažili jsme se vytvořit kvalitní produkt za co nejkratší čas. Trvalo to asi dva měsíce, každý den i o víkendech, nekonečné diskuse a modelování s různými inovativními myšlenkami. V tuto chvíli se již připravuje sériová výroba.

Jaká je životnost respirátoru a jak dlouho vydrží filtr?

Životnost respirátoru je časově neomezená. Předpokládáme, že podle stylu užívání bude určitě životnost řádově několik let. Filtrace je v normě H13, což je o řád vyšší norma než doporučovaná FFP3. V praxi to znamená, že účinnost pro viry, pyly a prachové částice o velikosti 0,1 až 0,3 mikrometru je 99,97 procenta. Filtry jsou sterilizovatelné samostatně, nebo s maskou. Pokud bude filtraci používat řemeslník v prašném prostředí, například při řezání kamene, bude filtry nutné vyměnit již po jednom týdnu. V případě používání v relativně čistém prostředí k ochraně před viry, při dodržování hygienických pravidel a při pravidelné sterilizaci, ať již horkým vzduchem, mikrovlnou, nebo jinou cestou, bude životnost až pět týdnů. Cena filtrů je v řádu jednotek desetikorun.

Kolik kusů jste schopni vyrobit a jaký je zájem?

V tuto chvíli bude spuštěn e-shop s předprodejem, zájemci se hlásí již teď. Jsou to řemeslníci, protože je to velmi ekonomická varianta, nebo lidi z různých provozů, aby se poznávali navzájem. A hlásí se i lidé, kteří prostě chtějí mít něco po ruce, kdyby i jenom jako alergici šli sekat louku, nebo kdyby na podzim byla situace opravdu vážnější a znovu nastal důvod být opatrnější a chránit se i na veřejnosti. Denní kapacita výroby z první formy bude zhruba tisíc kusů. Zvažujeme a přijímáme žádosti k prodeji výrobních licencí dalším výrobcům v Česku i v rámci Evropy. Žádný podobný výrobek u nás ani nikde jinde ve světě v tuto chvíli neexistuje. Spousta firem má tak jedinečnou příležitost pomoci veřejnosti u nás i mimo naši republiku a ještě mít v tuto dobu pro své lidi jistou práci. Nabízejí se i možnosti této ochranné pomůcky do zahraničí.

Peter Knobloch Vystudoval techniku na univerzitě v Liberci.

Mezi jeho záliby patří kromě motorů, historických motocyklů a automobilových veteránů také pěstování bonsají nebo stavba elektrických houslí.

Poslouchá téměř jakoukoliv hudbu, přednost ale dává už od dětství rocku a tvrdší muzice.

Kde a jak jste účinnost respirátoru testovali?

Testování v tuto chvíli ještě probíhá. Testy filtrů pro nás zajišťovala Akademie věd České republiky. Běžné užívání v provozu nám ověřují lékaři, včetně krajské nemocnice v Liberci, pražské Nemocnice Na Homolce, Motola, Bulovky a dalších.

Kde a za kolik si ho zájemci budou moci koupit?

Respirátor je možné si zakoupit v předprodeji na internetových stránkách, cena je tisíc korun. Sériová výroba se pozvolna rozběhne během jednoho až dvou měsíců.

V případě motocyklu Čechie-Böhmerland jste majitelem ochranné známky, jak to máte s respirátorem?

V tuto chvíli jsme podali k produktu dva patenty, ochrannou známku nám uzná úřad průmyslového vlastnictví až s užíváním názvu produktu. Vše se v tuto chvíli tvoří a připravuje. Rozhodně jsme s vývojem tohoto produktu letos nepočítali a byla to výzva, jak nejlépe pomoci veřejnosti s maximální ochranou a jak nastavit nové standardy vzhledu ochranných pomůcek do budoucnosti. V tom si myslím, že bude respirátor velkým přínosem.