Netušíme, kolik fanoušků se dostane na závody, říká majitel Autodromu Most

„I to je důvodem, proč jsou letošní přípravy trochu odlišné a rozpačitější než doposud. Nevíme například, zda připravovat pro diváky doprovodný program s patřičným zázemím, případně v jakém rozsahu,“ říká majitel a předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček

V jakém režimu momentálně funguje autodrom a celý jeho areál?

Areál autodromu se pozvolna vrací do běžného režimu. Stále jsme omezeni stanoveným maximálním počtem účastníků akce ve stejnou dobu, už však můžeme pořádat tréninky, testování, volné jízdy a kurzy bezpečné a sportovní jízdy. Areál také opět pronajímáme sportovním či zážitkovým agenturám. Samozřejmě i náš okruh postihl výpadek plánovaných závodních víkendů. Ze tří stěžejních podniků sezony přesto fanoušci nakonec nepřijdou o dva. V plánovaném termínu 28. až 30. srpna přivítáme pod tradičním názvem Czech Truck Prix již 28. ročník evropského šampionátu okruhových tahačů. Závod evropské série monstrózní americké podívané NASCAR jsme posunuli z červnového termínu do podzimu, pojede se v Mostě ve dnech 14. a 15. listopadu. Zatím ale stále nevíme, kolik diváků budeme smět do areálu pustit.

Jak už jste zmínil, tradičním vrcholem mosteckého autodromu je koncem srpna evropský šampionát tahačů Czech Truck Prix. Pravidelně ho za víkend navštěvovalo i sto tisíc fanoušků. Jak se na letošní akci chystáte?

Jsme moc rádi, že právě Czech Truck Prix patří mezi akce, které nejsou ohroženy. Jde o náš nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoroční sezony. Jak jsem ale již zmínil v odpovědi na první dotaz, zatím netušíme, jaký bude limit počtu osob v areálu. I to je důvodem, proč jsou letošní přípravy trochu odlišné a rozpačitější než doposud. Nevíme například, zda připravovat pro diváky doprovodný program s patřičným zázemím, případně v jakém rozsahu. Vzhledem k počtu členů týmů hlavního závodu a dalších podpůrných sérií, rozhodčích, traťových komisařů, záchranářů a dalšího nezbytného personálu nemáme zatím nejmenší tušení, kolik fanoušků se na závody dostane. To nás samozřejmě omezuje i ekonomicky. Tržby ze vstupného totiž tvoří v tomto případě hlavní část našich příjmů.

Jak moc je náročné narychlo přesouvat velké mezinárodní závody?

Termíny na okruh se domlouvají s velkým časovým předstihem. Sezona trvá zhruba od března do konce října a je vždy plně obsazená. Náš areál byl nyní kvůli epidemii koronaviru v březnu a dubnu uzavřený, a to jak sportovcům, tak i veřejnosti. Nepořádali jsme žádné akce. A právě zákazníci, kteří měli na tuto dobu nasmlouvaný termín a zaplacenou zálohu, nyní logicky požadují náhradní termíny pro svou akci. Najít nějaký je ale právě kvůli nezaviněnému dvouměsíčnímu výpadku prakticky nemožné.

Josef Zajíček Majitel a předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček. Celý život se pohybuje kolem automobilů od jejich prodeje až po vlastní design a vývoj.

Mimo jiné je zakladatelem společnosti Benet, která je lídrem v automotive průmyslu, či spoluzakladatelem hodinářské značky BOHEMATIC.

Od malička je zaníceným fanouškem motoristického sportu. Vlastní historické vozy Tatra T87, T97 a T603.

Okruhy často využívají motoristé ze zahraničí, převážně z Německa. Kolik jich ročně areál navštíví a začínají se zahraniční zájemci po otevření hranic už vracet?

Německé agentury jsou našimi stálými klienty. Okruh si pronajímají několikrát do roka, za sezonu se u nás vystřídá několik tisíc jejich zákazníků. Hranice byly kvůli riziku šíření koronaviru uzavřené prakticky od konce února až do poloviny června. Nyní už se navracíme k běžnému režimu i z hlediska zahraniční klientely.

Během uzavření motoristického areálu při koronavirové krizi klesly výnosy společnosti o 90 procent, vedení firmy odhadovalo pro letošek propad tržeb až o 70 procent. Platí stále tato vize? Můžete uvést konkrétnější číslo, v řádech kolika milionů se ztráta zatím pohybuje?

Nucené omezení provozu se projevilo ve výpadku příjmů, přišli jsme jednorázově odhadem o 40 milionů korun. Děláme však maximum pro návrat do pozitivních hodnot a postupně se nám to také daří. Jak se bude situace ekonomicky vyvíjet do konce roku a v dalším období, ovlivní mnoho faktorů. Nejdůležitější z nich bude ochota lidí a firem poptávat nadále naše služby a produkty. Živí nás ve velké míře právě komerční aktivity. Závodní víkendy na špičkové evropské úrovni pořádáme zejména pro tuzemské fanoušky a příznivce motoristického sportu. Cítíme se být odpovědni za jeho rozvoj. Jsme jedním ze dvou okruhů v České republice s licencí mezinárodní automobilové i motocyklové federace. Ale závody pro nás nejsou výdělečné, jsme rádi, když výnosy alespoň pokryjí náklady.

Co to pro vaši společnost znamená? Museli jste omezit investice? Budete propouštět?

Pauzu jsme využili k drobným pracím na údržbě zařízení areálu vlastními silami. I přes čerpání pomoci státu v podobě tzv. kurzarbeitu jsme se nakonec nevyhnuli nutnosti úspor. Museli jsme přistoupit i k propuštění části zaměstnanců.

Autodrom Most Vznikl rekultivací bývalé důlní výsypky v letech 1978–83.

Společnost Autodrom Most ho spravuje od roku 1995.

Vedle pořádání závodních víkendů automobilů a motocyklů společnost provozuje také plochy polygonu pro výcvik bezpečné jízdy, offroadovou dráhu, dvě dobíjecí stanice pro elektromobily, dětské dopravní hřiště a řadu dalších aktivit.

Areál neustále bojuje s hlukem z okruhu, na který si stěžují obyvatelé nedaleké mostecké části Souš. Nezastaví letošní minimální zisky investice do opatření, která mají hluk snižovat?

Ekonomické dopady na naši firmu jsou plošné, jejich důsledkem je také odložení termínu plánovaných investic na neurčito. Nicméně všechny akce směřující k eliminaci hluku z provozu autodromu postupně uskutečňujeme. Nedávno jsme například dokončili výměnu dřevěných výplní protihlukové stěny na závodní dráze v závěrečné pasáži před cílovou rovinkou.

Je možné letošní finanční ztrátu v následujících letech dohnat? Věříte, že se situace někdy vrátí do stavu jako před koronavirovou krizí?

Musíme v to věřit. Jinak bychom mohli firmu zavřít a zaměstnance poslat domů. Děláme všechno pro to, abychom v co nejkratší době obnovili provoz minimálně v úrovni před koronavirovou krizí.