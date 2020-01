Vejprty vypraví obětem ohně pohřeb. Ještě nechci vědět komu, říká starostka

Jak jsou na tom přeživší, kteří už se vrátili z nemocnic zpět? Potřebují psychologickou pomoc?

Myslela jsem si, že potřeba nebude, ale pak jsem navštívila první skupinu a zjistila, že bude. Víte, ono záleží, na jaké jsou úrovni. Někteří, kteří jsou na úrovni pětiletého dítěte, to berou za legraci, zážitek. Ale pak jsou tu takoví, kteří už více chápou a nesou vše velmi těžce. V té skupině byl i pán, který plakal, protože ztratil kamaráda. Kraj nám pomohl zajistit firmu, která se touto pomocí zabývá. Přesný termín příjezdu odborníků teprve domluvíme.



V tuto chvíli máte klienty, které už propustili z nemocnic, v dalších svých zařízeních. Jak dlouho by mohli být v tomto provizoriu?

Podle mých současných informací by v nemocnicích měli být ještě tři, z toho jeden ve velmi vážném stavu. Zbylí z těch 27 se vrátili a máme je rozdělené ve třech domech. Se dvěma skupinami jsem ještě mluvit nestihla. Asi není úplně udržitelné, aby v našich zařízeních byli dlouhodobě. Usoudili jsme ale, že pro teď ještě bude lepší, když budou u nás, protože jsme jejich rodina, jsou tu zvyklí. Budeme to monitorovat a uvidíme. Když třeba přijdeme na to, že se o ně nemůžeme v těch provizorních podmínkách dost dobře postarat, tak se obrátíme na kraj, který nám slíbil pomoc.



Jak je na tom pan místostarosta, který pomáhal s evakuací a nadýchal se kouře?

Ještě dnes ho pustí. Jsem moc ráda, že je v pořádku. Volal a hlásil, že mu nic není a hned se zapojí do chodu.



Máte nějaké nové informace, pokud jde o vyšetřování?

Co jsem slyšela, tak minimálně do středy nebudeme vědět, co je příčinou. Musíme počkat. Jakmile nám budovu uvolní, přijde statik, aby ji zkontroloval. Myslíme, že budova má dobrý základ. Vyhořela jedna místnost, okolní dvě byly požárem dotčeny. Otázkou ale je, co ještě způsobila voda při hašení. Hasiči navíc také museli rozbít stropy.



VIDEO: Ve Vejprtech likvidují škody po nedělním požáru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dostanou klienti dávku mimořádné okamžité pomoci?

Ano. Dorazil sem hned v pondělí ráno šéf krajské pobočky úřadu práce i šéfka kadaňské pobočky a několik jejich spolupracovníků. A vyřizují tu agendu nejen pro ty, pro něž jsme opatrovníky, ale i pro ty, kteří mají opatrovníky jiné.

Vy jste se také jako obec rozhodli zřídit transparentní účet...

Napadlo mě to poté, co jsem dostávala spoustu dotazů od lidí i firem, jak a kde mohou pomoci. Ten zájem je opravdu velký. Moc mě to těší.

Kdy jste vy sama dorazila na místo požáru?

Asi ve čtvrt na šest. Bohužel jsem byla přítomná oživování dvou kluků, přičemž toho jednoho v mé přítomnosti prohlásili za mrtvého. Pak mi chtěli říct, kdo je mezi těmi osmi mrtvými, ale já to nechtěla vědět. Jestli se mám jakž takž držet, tak to zatím vědět nechci. Neměla bych pak sílu cokoli zařizovat. Vždyť já ty kluky výborně znala. Je to hodně bolestivé.



Jste teď předmětem mimořádného mediálního zájmu. Jak to sama osobně snášíte?

Vnímám to trochu negativně, protože opakuji neustále to samé dokola a hodně mě to unavuje. Potřebovala bych se věnovat jiným věcem. Ale je samozřejmě potřeba chápat, že je to práce novinářů.