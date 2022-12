SPD měla jasno v tom, co nám nabízí a co za to požaduje, říká primátor Děčína

Programové prohlášení představila nová koalice v Děčíně, tedy ANO a SPD, která má pohodlnou většinu šestnácti hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu.

Priority? 1. Bezpečné město s posílením městské policie a nulovou tolerancí k porušování občanského soužití. 2. Vstřícné prostředí pro podnikatele a živnostníky s vytvořením průmyslové zóny. 3. Děčín jako centrum vzdělanosti a přívětivé místo pro život a tak dále a tak dále.

„Finanční situace města je velmi dobrá, podle ratingu jsme zůstali důvěryhodným partnerem pro banky a zákazníky. Tím pádem máme stále příznivé úrokové sazby na případný úvěr. Zadlužení města je velmi nízké, v roce 2020 jsme si vzali úvěr 150 milionů korun, 30 milionů je již splaceno a celý úvěr splatíme v roce 2023. Připravujeme rozpočet, který bude schodkový a měl by umožnit, pokud bude situace jako dnes, pokračovat v investicích a normálním chodu města,“ řekl primátor Jiří Anděl z ANO.

Sestavení vlády ve městě vám trvalo poměrně dlouho. V rozhovoru na webu města jste řekl, že jde o spojení s druhým na pásce. Ovšem pět mandátů, tedy stejně jako SPD, získalo hnutí Volba pro Děčín (VPD). Tedy váš bývalý koaliční partner, který vám po kritice opravy Podmokel umožnil po odvolání primátora Jaroslav Hroudy (ANO) další vládu nad městem. Proč jste si tedy do vlády vzal „okamurovce“?

SPD měla jasno v tom, co nám nabízí a co za to požaduje. My jsme se dlouho snažili těchto pět hlasů alternovat složením z jiných subjektů. Třetím na pásce byla VPD, ale v minulém volebním období jsme udělali poměrně složitou zkušenost s tímto subjektem. Jeden ze čtyř jejích zastupitelů hlasoval absolutně autonomně bez ohledu na to, zda rada něco doporučuje. U dalšího občas hrály více emoce než nějaká snaha prosadit, co se domluví. Byl tam prvek nejistoty. Ale kolegové z dalších klubů, nechci říkat z opozice, mají většinu jak v kontrolním, tak finančním výboru. Nechceme, aby toto město bylo rozdělené.

Nemyslíte si, že právě koalicí s SPD jste město rozdělil hlubokým příkopem?

Myslím, že ne. Prosil bych i voliče, aby tuto vládu hodnotili podle výsledků, ne podle nálepek z celostátní politiky.

Město již dlouho připravuje nový územní plán, ale zatím neúspěšně. Změní se to?

To potřebujeme intenzivně řešit. Už ho tvoříme 10 let a od roku 2014 se již nepřijímají žádné aktualizace, aby se nezdržoval celý legislativní proces jeho přípravy. Zatím nový územní plán stále není, protože se čeká na vyřešení sporu mezi ministerstvy životního prostředí a dopravy ohledně jezu u Děčína.

Když jsme u jezu, jeho stavba se připravuje roky, stálo to už víc než 800 milionů korun, ale stále není nic jisté. Zatím stavbu zastavil posudek Národního parku České Švýcarsko, protože stavba by zničila bahnité náplavy a tuto škodu nelze kompenzovat. Vy osobně jste pro stavu jezu?

Ano, je to věc, která pomůže nejen dopravě, ale přinese další pracovní místa. Ale dnes vystupuje do popředí to, že jeho součástí bude malá vodní elektrárna, která až tak malá zase není, a zadarmo přinese nezanedbatelné množství elektrické energie. Až bude jednou postaven, stabilizuje i nábřeží a průtok Labe i Ploučnice natolik, že budou mnohem lépe využitelná nábřeží. Pak budeme moci věci, které jsou dnes v územních rezervách, konečně spustit a realizovat.

Jiří Anděl primátor města Děčína

narodil se 13. února 1958 v Rumburku

vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde získal titul Ing. a později kandidát věd CSc

od roku 1993 se věnuje financím, studoval UJEP, kurzy VŠE v Praze a v tehdejším Bankovním institutu v Praze

v letech 2016 až 2020 byl zastupitelem Ústeckého kraje, od roku 2020 je primátorem Děčína, v letech 2014 až 2020 byl náměstkem primátora

žije v Děčíně, konkrétně v části Nové Město

Má dvě děti – syna a dceru

je milovníkem starých vozidel, vlastní dvě historické Jawy a Tatru 613

rád cestuje a sportuje, hraje na housle a kytaru

Máte hotové programové prohlášení, ale jsou to jen body bez vysvětlení, jak toho dosáhnout. Můžete říci hlavní body na nejbližší období?

Například uděláme centrum pro lidi s Alzheimerovou nemocí v Křešicích. Chceme pokračovat v revitalizaci sídliště Bynov. Tato lokalita je problémová zejména z hlediska parkování a dopravní obslužnosti. Dále je tu rehabilitace školních areálů. Po škole v Březinách a Bynově chceme přejít na další školu, kde je rozsáhlý areál historických a pavilonových budov u sídliště. Je tu celá řada problémů zejména energetických. Samozřejmě chceme pokračovat v revitalizaci Podmokel. Musíme pokračovat na Teplickou ulici, celou část od Klostermannovy ulice až po ovčí můstek. Rádi bychom tuto část během tří let opravili včetně autobusových zastávek. Provedeme reorganizaci parkování v návaznosti na vysázení zeleně. Budeme také pokračovat v opravách na zámku. Poté, co opravíme další záležitosti v Růžové zahradě, je tu Sala terrena a pak i ohradní zeď. Poté se přejde na Dlouhou jízdu. To je velký oříšek, kdy budeme potřebovat nejdříve geologický průzkum, protože zčásti je Dlouhá jízda vysekaná do skály, ta je ve špatném stavu. Po průzkumu budeme moci stanovit návrh řešení v řádech mnoha desítek milionů korun.

Od ledna jste zdražili vstup do zoo. Co jízdné v MHD? Krajský dopravní podnik od ledna zvýší ceny za jízdenky. Zvažujete zvýšení jízdného ve městě?

Uděláme to až na základě detailní analýzy dopravy. My jsme dnes v situaci, kdy potřebujeme, aby do autobusů nastupovalo co nejvíce cestujících a ubyla individuální automobilová doprava, to znamená ty „mamataxíky“, které každé ráno dovážejí děti do škol. Vytvářejí se nám tak zácpy u spádových škol. Ukvapeným zdražením jízdného bychom dosáhli opaku. Od 1. ledna se tak nic měnit nebude.

Již dříve jste řekl, že město zvažuje další úvěr. Na jaké investice by měl být?

Umím si představit, že abychom urychlili výstavbu nebo úsporná energetická opatření, že si půjčíme nějakou částku a budeme ten úvěr splácet z úspor, které tím město docílí. To znamená, že nový úvěr by neměl mít dopad na rozpočet města. Umím si představit, že úvěr by byl kolem 200 až 300 milionů korun a byl by například na úsporné veřejné osvětlení, zateplení budov města, solární panely... Na rozdíl od minulého vedení chceme spolupracovat s firmou Termo Děčín, ve které máme jako město svoji majetkovou spoluúčast, byť symbolickou. Dnes má firma nového vlastníka a ten má eminentní zájem působit tu dál jako dodavatel tepla. Chceme se s firmou radit, jak propojit některé soustavy.

Je adventní čas klidu, setkávání v rodinách a blíží se Vánoce. Co byste si přál?

Aby Vánoce proběhly v klidu, abychom na chvíli zapomněli na nejrůznější rozdělování společnosti třeba s volbou prezidenta a politikou obecně. Přál bych si, abychom se na chvilku zase starali o své bližní, abychom se mohli setkávat a vzpomněli na ty, kteří nemohou být s námi. Přál bych si, abychom možná trošku omezili honbu za co nejdražšími dárky a spíš si vše opravdu užili.