Žatec startuje sezonu v UNESCO. Turisty vezmeme i do chmelnic, říká manažer

Žatec s chmelařskou krajinou byl zapsán na seznam UNESCO loni na podzim, což bylo ve chvíli, kdy se turistická sezona chýlila ke konci. Dá se tak říci, že máte před sebou první ostrý start s touto značkou. Jak sezonu zahájíte?

Na začátek první a řekl bych zkušební turistické sezony v UNESCO jsme připravili zahájení v duchu, který jsme si vyzkoušeli už loni. Bylo to úspěšné. Samo zahájení se uskuteční dnes pod názvem Žatec dokořán. Do programu se zapojily všechny místní turistické cíle, za což jsem rád, protože tak symbolicky ukazujeme, že všichni táhneme za jeden provaz. Vstup do všech institucí bude ten den za poloviční cenu. Startujeme v 10 hodin u Chmelového majáku.

Značka UNESCO je pro turisty lákadlem. Projevilo se to i v Žatci?

Ano, zájem byl velký, byť bylo po hlavní sezoně. Ptali jsme se návštěvníků Chrámu chmele a piva, co tu v listopadu dělají, když je venku ošklivo, prší či poletuje sníh. Odpovídali, že se dozvěděli, že Žatec je zapsaná světová památka a chtějí ho vidět. Z kraje listopadu jsme dosahovali obdobných tržeb jako o víkendech v červenci.

Na jaká čísla se chcete dostat letos?

Sto tisíc návštěvníků, to by se zbláznilo celé město. Pokud ale zůstanu nohama na zemi - když uděláme 20 tisíc návštěvníků, budu spokojený. Když nás pak všichni doporučí, tak to je reklama zadarmo. Pro srovnání loni jsme měli přes 15 tisíc návštěvníků, předloni 12 tisíc.

Je Žatec připravený? Po zápise se mluvilo třeba o tom, že je potřeba více parkovišť.

Já si myslím, že Žatec je na první rok připravený, ale nesmíme ustrnout, pokud chceme obstát i v dalších letech. Parkování řeší radnice dlouhodobě, brzy vzniknou nová parkovací místa pod hradbami. Běží také jednání s Národním památkovým ústavem o vzniku parkovacích ploch v památkové rezervaci. Možnosti vidím třeba v prolukách, uvažuje se o parkovacím domě. Je k tomu ale potřeba přistupovat citlivě s ohledem na historický ráz centra. Nová plocha vznikne také u vlakového nádraží, odkud se počítá se zavedením „pendlautobusu“ do centra.

Žatec a UNESCO Královské město Žatec a krajina žateckého chmele se staly součástí světového kulturního a přírodního dědictví loni v září. Rozhodl o tom výbor v saúdskoarabském Rijádu. Žatec uspěl při druhém pokusu o zápis. Zároveň jde o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento status. Zapsaná kulturní krajina je reprezentována dvěma vzájemně funkčně i historicky propojenými částmi: žateckou chmelařskou krajinou s chmelnicemi a venkovským zázemím, kde probíhalo zpracování ihned po sklizni, a městem Žatec, které vždy bylo a je centrem celé chmelařské oblasti a kde se sdružují objekty pro zpracování chmele, jeho konzervaci, balení. Město bylo centrem obchodu a certifikace kvality místního chmele a dodnes je místem výzkumu této plodiny.

Jak vnímáte kvalitu ubytování a stravování ve městě?

Jako dobrou, chvalitebnou a najdeme i výbornou. Vznikají tu nové ubytovací kapacity různého typu. Máme informace, že majitelé řady chmelařských skladů v nich plánují ubytovací služby. Poskytování ubytování či gastro služeb není přímo záležitost samosprávy, ale soukromých subjektů. Město je tu od toho, aby zajistilo parkování, pořádek, bezpečnost. Současně ale musí s živnostníky spolupracovat, aby zde měli chuť poskytovat své služby.

Od některých místních podnikatelů jsem ale slyšela, že město toho pro rozvoj centra moc nedělá. Chybí jim koncepce podpory podnikatelů a vlastníků domů, kritizují nepořádek, zhoršenou bezpečnost i obchod s chudobou. Co vy na to?

Je špatně, pokud mají pocit, že jsou v tom sami. Je potřeba, aby to zastupitelé vnímali a řešili jsme to, ale ne jen u stolu, ale konkrétními kroky. Pokud mají s čímkoliv problém, mohou se obrátit i na mě, všem by nám mělo jít o stejnou věc. Vážím si každého živnostníka a pokud budou z centra odcházet, bude mrtvé. Nadcházejí sezona je startovací a já věřím, že pokud uvidí, že je zvýšená poptávka, tak mohou tvořit širší nabídku. Je to začarovaný kruh.

Zůstala bych ještě u nabídky ubytování. Část turistů jsou „kempaři“, poměrně velkou tvoří karavanisté. V Žatci není kemp ani místo, kde mohou na čas zaparkovat a kde by byla elektřina a voda.

Tento typ ubytování je v Žatci opravu potřeba. Přesvědčil jsem se o tom na cestovním veletrhu v Dánsku. Seveřané Českou republiku znají a vyhledávají ji, mají povědomí o žateckém chmelu a chtějí sem přijet. Každý druhý dotaz ale byl, kde zastaví s karavanem. Musíme tomu jít naproti. Snad alespoň provizorní „stellplatz“ ještě letos zvládneme.

Turista se ubytuje, nají a co dál? Co jste na sezonu připravili?

Přes zimní měsíce jsme pracovali mimo jiné na nových komentovaných prohlídkách, které provedou návštěvníky celým městem. První je seznamovacího rázu, kdy je průvodce seznámí s důležitými místy a historií. Druhá je tematicky zaměřená na chmelařské dědictví, tedy na technické památky, jako jsou sklady chmele a sušárny. Na léto dolaďujeme další interaktivní hru, kdy si návštěvník vyzkouší být chmelařem.



Do UNESCO se dostal Žatec i díky okolním chmelnicím. Bude je mít turista možnost poznat?

Pracujeme na zatraktivnění stávající chmelové stezky v okolí Stekníku. Objeví se na ní zařízení, které umí komunikovat s chytrým mobilním telefonem a turista se tak dozví řadu zajímavostí o chmelnicích. Chceme to mít připravené na léto. Ve spolupráci s pěstiteli chmele chceme dělat tematické show v krajině. Ze Žatce do Trnovan pojedou turisté vlakem jako tisíce chmelových brigádníků v minulosti. Doprovázet je bude kantor, který je dovede na farmu, kde dostanou náčiní a hurá do chmelnice. Z nádraží mohou jít pěšky, nebo budou moci jet takzvaným babosedem.

Nebude chmelařům vadit, že se jim po polích procházejí turisté?

Chmel je velice náchylný a v době růstu je opečováván a ošetřován postřiky. Na návštěvníky budeme apelovat, aby se drželi vyznačených cest, třeba právě chmelové stezky, a nevstupovali nikam jinam. S pěstiteli se bavíme i o vzniku turistické chmelnice, kde by si návštěvníci mohli utrhnout chmelovou hlávku, fotit se… To jsou úvahy do budoucna.

Na jaký typ turistů cílíte?

Jsme schopni připravit program na míru rodinám, seniorům, byznysskupinám i třeba mototuristům, kterým doporučíme trasy u chmelnic.

Na jak dlouho by sem měli přijet, aby si vše užili?

Ideálně na víkend. Máme vyzkoušeno, že už vám nestačí den. A není to jen Žatec, ale i okolí. Součástí zapsaného statku je také zámek ve Stekníku, který nabízí několik prohlídkových okruhů.

Být v UNESCO je i závazek k ochraně, jak říkáte, statku. Jak na to?

Ukotvili jsme tři pracovní skupiny, které zajišťují agendu světového dědictví UNESCO. Jedna se stará o edukaci, tedy osvětu. Druhá o propagaci a třetí o péči o chmelařské památky. Kromě městských a krajských úředníků v nich působí zástupci spolků či pedagogové. Právě tyto skupiny pomáhají samosprávě tvořit onen statek.

Žatec pod UNESCO zlepšuje parkování i služby