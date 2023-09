Ústí není město sportu. Pomáhá málo, nemá vizi, děti trénují u silnice

„Ústí není město sportu. Není! Jeho postoj k tomuto celosvětovému fenoménu, to je smutný příběh. Je to o politicích, nejspíš nám tu vládne někdo, kdo asi sport nemá rád,“ zamýšlí se padesátiletá legenda, ještě nedávno trenér a funkcionář v ústeckém Slovanu.

Své dva syny už hokejově vychovává v Německu. „Vím, že z mých kluků nebudou noví Jágrové ani Ručinští, ale mají v sobě dost talentu, který potřebují rozvíjet na základě všeobecné přípravy. A v těchto podmínkách to nejde!“

Jak sport v Ústí zase zvednout?

Zásadní je navýšit podporu a zpracovat dlouhodobou koncepci. Nyní město dává 55 milionů ročně a tváří se, co by sporty ještě chtěly. Přitom srovnatelná krajská města podporují sport nejméně 80 miliony. Dále tu musí být postavena druhá ledová plocha, víceúčelová městská sportovní hala a sportovní gymnázium. Město musí mít dlouhodobou vizi a radního pro sport, co bude mít drajv. Měl by vědět, jaké sporty jsou v České republice ty národní. A ne že vám řekne, jak se to stalo ústeckému hokeji, ať se na tři roky stáhneme.

Jan Čaloun 50 let

odchovanec ústeckého hokeje

extraligovou éru začal v 17 letech v Litvínově

v NHL působil krátce v San Jose

zářil ve Finsku, působil v HFK Helsinky a Espoo Blues

vyhrál olympiádu v Naganu 1998

vlastní i zlato z mistrovství světa v Lillehammeru 1999

Můžete přiblížit, kdy tento výrok zazněl a co tím bylo myšleno?

V době, kdy Slovanu hrozilo, že kvůli finančním potížím ani nedohraje druhou ligu. Šli jsme na město za panem Horákem, radním pro sport. Věřili jsme, že nám pomůže. A tam zazněla ta památná věta, kterou si budu pamatovat jako sportovec do konce života: Bylo by dobré, abyste se na tři roky stáhli jako fotbal… Tohle byla pomoc od nejvyššího člověka za sport v Ústí.

Má se z veřejných peněz podporovat profesionální sport?

Stát a města by měly podporovat profesionální sport. Anebo mu nepřímo pomoct. Nemůže to být tak, vy se starejte a nás vůbec nezajímáte. Vždyť kluby reprezentují města. Podívejte se hokejové Pardubice. Kdyby je město nepodporovalo, Petr Dědek (mecenáš klubu) by to nedělal. Ani Mountfield by bez účasti města Hradec Králové nesponzoroval klub. Jde o to, navzájem si pomáhat. Musí to být propojené – sportovní kluby, podnikatelé a město, které by to mělo celé zaštítit.

Ale jistě jste slyšel argument, že stát, potažmo města podporovat profesionály nemají.

Já slyšel už plno argumentů. I na můj minulý článek, kde jsem mluvil o tom, že preferované sporty nemají být americký fotbal či florbal. Já to vysvětlím. Jestliže florbalka stojí tisíc korun a hokejka deset tisíc, tak by to město mělo zohlednit ve své podpoře. Obléknout jednoho hokejového gólmana stojí 300 tisíc korun. Dokud v Ústí nebude sportovní koncepce na pět až deset let, nikam se to nehne. Abychom každý rok chodili na město, kolik nám dáte letos? Dva miliony? Další rok dva a půl, pak jeden a půl? Takto se nedá dělat žádný sport.

Město má koncepci, preferovaným sportům pomáhá v profesionálních soutěžích. Ale když z nich vypadne, podporu zkrátí, jak se to stalo hokeji i fotbalu.

Já bych naopak čekal, že po pádu do druhé ligy bude zájem ze strany města se tam vrátit. Místo toho jsem dostal odpověď od radního pro sport, že se máme na tři roky stáhnout. Já říkal, jak stáhnout? Máme zalézt? A co ty děti, které tady vyrůstají a mají mít vzory. Ústecký marketér Jirka Pelc oslovil 450 firem a první otázka, která vždy zazněla: Jaký je postoj města? A toto zaznělo i na každé mé schůzce s potenciálním partnerem. A co jim máte odpovědět? Město nám řeklo, ať se stáhneme… Mysleli do voleb, proto ty tři roky? Odešel jsem z té schůzky rozladěný.

A co má být za tři roky?

To nevím, ale všechno je to špatně. Co bude, když děti, co tady vychováváme, nebudou mít vzory a možnost pokračovat, nebude tu žádný dospělý tým? Ze sta dětí vychováte jedno pro extraligu nebo nároďák, ale 99 dalších pro život nebo pro jiný sport, například hokejbal. Stát prý nemá podporovat profi sport, ale přitom slyšíme, že nebudou antibiotika a další léky. Jaká je největší prevence proti nemocem? Jedině sport a pohyb. A co dělají v Německu po covidu? Vytvářejí podmínky pro sport, a to pro celou společnost. Všude jsou kvanta lidí, kteří sportují, od dětí po důchodce. Byl jsem překvapený, když jsem viděl důchodce hrát florbal v tělocvičně. Přijdu na atletický stadion a jiný důchodce tam běhá dvoustovky. Jejich zájem je, aby obrovské kvantum lidí sportovalo z důvodu prevence.

Proč to v Ústí nejde?

Chybí dlouhodobá koncepce sportovního rozvoje pro širokou veřejnost a systém podpory sportovních klubů. Ale nejde to přece řešit tak, že dneska jsem tady já, a protože nemám rád hokej a fotbal, tak to tady nebude. Příště do odskáče jiný sport nebo klub. To je přece špatně, to musí být na politice absolutně nezávislé. Někdo má rád sport, někdo jde rád do knihovny, do divadla. Až bude vládnout někdo jiný, nebude tady kultura? Proto mluvím o vizi, koncepci, která bude obnovovaná každých pět let, a je jedno, jaká tady bude vláda.

Zásadní je tedy podle vás navýšit objem peněz do sportu?

Jestli se Olomouc dneska pohybuje na nějakých 90 milionech a Ústí je na 55 milionech, tak Ústí je hluboce podfinancované.

Na to vám však politici řeknou, že je podfinancované všechno.

Jenže jediný, komu se vzaly peníze, byl sport. A proč ubližujeme sportu? Měl by být prioritou. Sport v západním světě je fenomén, proč v Česku a obzvlášť v Ústí je to naopak? Kde máme sportovní gymnázium, abychom dbali na vzdělání talentovaných sportovců? V Drážďanech je víceleté sportovní gymnázium a každý sport tam má svoje místo. Chodí tam talentovaní sportovci, mají uspořádaný rozvrh tak, aby stíhali tréninky a zároveň studium.

Ústí se léta pyšním sloganem město sportu. Nadzdvihne vás to, když ten nápis vidíte?

Už ani ne. Ústí nad Labem není město sportu. Není! A jestli to někdo říká, tak lidé, kteří to říkat musí, aby třeba nepřišli o dotace. Nebo ti, kteří nerozumějí sportu. Když se ještě vrátím ke schůzce s radním za sport, panem Horákem, byl jsem překvapený, když jsem si tam přečetl, jaké sporty jsou v Ústí mediálně preferované.

Co vám vadilo?

Město má mezi preferovanými sporty basketbal, volejbal, atletiku, florbal, americký fotbal, tenis. Mimochodem tam nebyl ani hokejbal, který patří k nejúspěšnějším sportům v Ústí. Jaké jsou v Česku národní sporty? Fotbal a hokej, pak volejbal, basket a tak dále. A je tady také nějaká nákladovost sportů. K tomu se stejně jako k popularitě musí v koncepci přihlédnout, jinak se neposuneme. Hokejku koupíte za deset tisíc, brusle za dvacet tisíc. Ty pro Michala Trávníčka stály dokonce 35 tisíc. Musí existovat krátkodobá a dlouhodobá koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě. Po určitém čase musí dojít k vyhodnocení uplynulého období a případně k nastavení nových podmínek.

Co ještě hokej v Ústí trápí?

Potřebujeme druhou ledovou plochu a všeobecný sportovní komplex. A k tomu sportovní gymnázium, to by měla být vize tohoto města. Když vidím, jak jsme byli blízko druhé ledové ploše, teď to tam zase zarůstá... Není vůle, aby se něco budovalo. Hlavní hala je přetížená, školky a školy chtějí bruslit, ale ani se tam nedostanou. Je pro ně vyhrazeno pár hodin. Naučit se bruslit je přece krásná věc. Ve sportovní komisi města by měli zasedat jen zástupci sportu, a to jak profesionálního, tak amatérského. Kdo v ní dnes je? Je tam nějaký sportovec? Není. Je to smutný pohled. Když se podívám, jak to vypadá třeba ve Finsku...

Jak?

V devadesátých letech jsem tam hrál a už tehdy tam bylo tohle všechno běžné. Když jsem Finsko navštívil po odmlce před covidem, koukal jsem, kolik sportovišť a zimáků vyrostlo. Zase všichni budou křičet, jak chcete porovnávat Česko s Finskem či Německem, ale jde to! Jen se musí chtít. Všechno začíná a končí u podpory města a státu. Podívejte Chomutov. Sice v hokeji zbankrotoval, ale už si zase jde za svým cílem, což je návrat do první ligy. A město to chce. O zahraničí ani nemluvím.

Povídejte.

Když jezdím po Německu, jen zírám. Kam se podívám, tam se sportuje. V Drážďanech před zimákem je obrovský rychlobruslařský ovál, organizují tam bruslení pro širokou veřejnost a o víkendu vám tam přijde až šest tisíc lidí bruslit. Zapnou muziku, udělají k tomu atmosféru, paráda. V německých městech jsou hokejové arény, vedle multisportovní arény, bruslařské ovály, aquapark a tak dále. Proč může být podobné zázemí v Chomutově a tady ne? Proč to jenom v Ústí nejde?

Možná mají politici jiné priority.

Ale jaké? Já tady nic nevidím. Znovu opakuju, sport a kultura by měly prostě běžet, ať je u moci kdokoliv.

Co když se nic nezmění?

Mladí lidé nám dál budou odcházet z města. Máme tady univerzitu, která je plná mladých studentů. Přijdou do města, ale po nějaké době zmizí. Měli bychom se snažit je tady udržet vyžitím, sportem, kulturou, mladí se chtějí bavit.

I vy jste své syny odvedl pryč.

Hrozně mě ubíjí, co se v Ústí děje, a vadí mi, že jsem vůbec musel vzít svoje děti a jít je rozvíjet jinam, do Německa. My tady dělali všeobecnou přípravu s dětmi vedle rušné Masarykovy ulice, kolem nich jezdí trolejbusy. Na zimáku totiž není ani tělocvična, je tam jedna posilovna, do které děti nechodí, až junioři, možná dorostenci. Smutné.

V Německu trénujete i vy.

Ano. Jsem hlavní trenér extraligy dorostu (U17) v Drážďanech, jednoho svého kluka mám pod sebou, druhý hostuje v Chemnitzu, protože máme naplněné kvóty cizinců. Bohužel svůj talent musí rozvíjet jinde, v Ústí to nejde.

Bylo těžké Slovan opustit?

Bylo. My chtěli v lednu skončit. Poté, co nám město po volbách vzalo 50 procent dotace a dostali jsme i vyrozumění, že budeme platit nájem za ledy, což pro nás bylo nepředstavitelné. Z rozpočtu necelých 12 milionů přijdete o 2,8 milionu a navíc zpátky do města zaplatíte nájem 900 tisíc za led. Pak odešel Míra Zadák, sponzor a spolumajitel. Jen proto, že jsme nechtěli narušit chod soutěže, jsme se rozhodli ji dohrát. Hráči v lednu začali chodit, jak to vypadá se smlouvami na další sezonu. My je v podstatě drželi při životě. Já stál před nimi s kolegy Štěpánkem a Volkem. Chtěli jsme po nich maximální výkony, ale ani jsme jim nemohli nabízet nové smlouvy. A kluci na to čekali. Měli jsme základ mladých, na nich jsme chtěli budovat tým s budoucí vizí zapojit hráče z juniorky.

Ovlivnilo to tým?

Bylo strašně těžké sezonu důstojně dohrát a kluky zaplatit. Když jsem viděl Vláďu Evana (jednatele), který z toho byl totálně vyčerpaný, šel jsem na město právě za panem Horákem. Kam jinam? Míra Zadák měl vizi budovat klub, ale řekl, že nebude dávat tři miliony, když je takový postoj města. A to ještě nakoupil třeba za milion hokejky. Ať si někdo zkusí jít pro 25 tisíc ke sponzorovi. Kolik je to práce a času, to si nedovedete ani představit. A co to 25 tisíc je? Jedny brusle. Play off se nepovedlo, dá se polemizovat, zda vůbec kluci měli motivaci. Pozor, nehážu neúspěch na ně, vždy nese zodpovědnost vedení a trenéři.

Nakonec Slovan přežil.

Může se poděkovat zase jen panu Evanovi. Přihlásil soutěž za pět minut dvanáct. Bez něj by tu hokej nebyl. Mě se ptal: Co a jak dál? Já řekl, že nevím. S podporou města, kterou máme, to dělat nemůžeme. Posbíráme dva miliony, dostáváme se na rozpočet čtyř milionů, to se pohybujeme na hraně krajského přeboru a druhé ligy o záchranu. Mezitím Vláďu napadlo oslovit manažera Míru Kanise, který roky v Bílině pracoval nízkonákladově. Já Vláďovi řekl na rovinu, že takhle to už nemůžu dělat. Nemůžu na kluky, kteří chodí do práce, do školy, čekat do sedmi do večera. Musí se trénovat, bez toho to nejde. Aby vám někdo přišel, někdo ne, to už je úroveň krajského přeboru. To už bychom mohli mít v kabině pípu a párek v rohlíku, to po nich ani nemůžu chtít výkon. A ty platy... Loni měli na to, aby se uživili a poplatili bydlení, to je všechno.

Míra Kanis oslovil hráče na úrovni studentů, hráčů po práci, ale tady hrozil až krajský přebor nebo konec dospělého hokeje. Což by byla velká škoda hlavně pro fanoušky, kteří tu hokej milují. Musíme si uvědomit, že je to nejnavštěvovanější sport ve městě.

Mužstvo pro novou sezonu převzala trenérská ikona Vladimír Růžička. Co vy na to?

Na jednu stranu to v Ústí s hokejem dopadlo dobře. Ale je otázka, jestli to je vůbec důstojné tomuto městu. Přišel Vláďa Růžička, obrovský respekt této personě. Z mojí strany vynikající hokejista, výborný trenér, který dokázal s reprezentací vyhrát tituly mistra světa, má za sebou výsledky. Je krásné přečíst si vizi Růži, že by chtěl Ústí vrátit tam, kam patří, což je pro mě první liga. Jenže na důstojné šesté místo v ní potřebujete 30 až 40 milionů. A to není šance. Dokud město nezavelí, že to chce, tak to tady nebude. Vždyť i dvacetitisícové Kralupy dávají tamnímu hokeji téměř šest milionů na rok.

Je to v Ústí problém jen hokeje?

Když se bavíte s majiteli gigantických firem, řeknou, jak se k nim město chová. Oni plánují nebo stěhují sídla firem do Prahy nebo zahraničí, město přichází o miliony, miliardy na daních. A já se jim nedivím.