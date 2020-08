Roušky z ciziny vozit nemusíme, umíme je, říká šéf nanotechnologické firmy

Před vypuknutím pandemie koronaviru vyráběla roudnická firma Pardam respirátory v řádu pouhých stovek kusů ročně. Hlavním produktem byly role nanomateriálu pro masky užívané třeba v kosmetickém průmyslu. V současné době z Roudnice ale odjíždí stovky tisíc kusů respirátorů a roušek měsíčně.

„Rouška nebo respirátor se stávají běžnou součástí našeho života. Plánujeme třeba vyrábět roušky z nanovlákna pro děti. I děti je nutné chránit,“ říká Jan Buk, ředitel a spolumajitel společnosti Pardam.

Na začátku koronavirové pandemie nebyla výroba respirátorů a roušek vaším hlavním artiklem. Objevili jste v tom zlatý důl?

Za těch pár měsíců od vypuknutí pandemie se situace změnila hodně. Původně byly respirátory na okraji naší výroby, od května vyrábíme 200 tisíc respirátorů měsíčně a teď jsme výrobní kapacitu v podstatě zdvojnásobili na půl milionu kusů měsíčně. Nainstalovali a zprovoznili jsme automatickou lisovací linku, přijali nové zaměstnance, ale trvalo to delší dobu, než jsme předpokládali. Kvůli koronaviru se zpožďovaly dodávky komponent od subdodavatelů a všechno tím pádem trvalo déle.

Přetrvává i po odeznění první vlny zájem o respirátory a vůbec o ochranné pomůcky?

Zájem je, ale takový, jaký byl po vypuknutí pandemie, už ne. Jakmile se začne v médiích o koronaviru a všem kolem něj více mluvit a psát, lidé hned začnou více řešit svoji ochranu a předzásobují se. Vidíme to na internetových obchodech.

Kdo jsou teď vaši odběratelé?

Dodáváme hlavně našim obchodním partnerům, kteří zboží prodávají přes e-shopy, dodáváme i do zahraničí menším partnerům, kteří rozjíždí trh v zahraničí – od Německa, Holandska, Kazachstánu až třeba po Mexiko. Je to trochu pomalejší, všechny země se od jarní pandemie ponaučily. Dneska jim už také nestačí naše certifikáty, ale chtějí si produkty sami zkusit a nechat si ověřit pravost certifikátů a kvalitu produktu ještě před tím, než ho ve své zemi uvedou na trh. I přesto, že na produktech máme CE, tedy označení, že výrobek má certifikát a splňuje požadované normy, tak naši partneři musí projít procesem ověření kvality v rámci místních nařízení. Posílali jsme vzorky našich výrobků třeba na ambasádu do Ameriky nebo do Brazílie, aby si je lidé mohli vyzkoušet.

Patří mezi vaše odběratele i stát? Na začátku pandemie to tak nebylo.

Podávali jsme například nabídku do tendru na ministerstvo vnitra, co vím, tak ještě nebyl uzavřen. Zrušen byl i výběr dodavatele na respirátory kategorie FFP3 do skladu státních hmotných rezerv. České firmy stále ještě nemají potřebné certifikáty, ačkoli o ně mají zažádáno, ale ministerstva vyhlašují výběrová řízení, kde tyto certifikáty vyžadují. Chápu, že se výběrové řízení nemůže vyhlásit bez jasně daných kvalifikačních předpokladů. Certifikování se ale nestíhá, a některá výběrová řízení se proto ruší. Aktuálně jsme třeba dodávali naše respirátory do Senátu delegaci, která letí na Tchaj-wan. Ale nechceme spoléhat jen na dodávky pro stát, protože za dobu pandemie bylo slibů strašně moc a činů strašně málo.

Někteří výrobci si stěžují na dlouhý schvalovací proces pro získání certifikace. Vy už máte ověření kvality?

Na respirátory kategorie FFP2 už plný certifikát máme a každým dnem bychom měli mít i na kategorii FFP3. Vznikla spousta nových produktů a každý ho chce certifikovat, bez toho to nejde. Od začátku června máme podanou žádost na získání FDA certifikátu také v Americe, i tady proces podle našich informací trvá zhruba sto dní. Laboratoře a certifikační orgány jsou prostě přetížené celosvětově. Čekání na certifikát prodej dost zpomaluje. Ale jakmile uspějeme, cesta na zahraniční trh je otevřená. I k nám se dovezla spousta věcí z Číny, které sice měly certifikáty, ale pak se zjistilo, že nemají vlastnosti, které certifikáty deklarují.

Pardam Roudnice Pardam je česká společnost, která se od roku 2009 zabývá výzkumem a vývojem nanotechnologií, výrobou a následným prodejem produktů z nanomateriálů.

Jako jedni z mála na světě používají k výrobě anorganických nanovláken technologii odstřeďování.

Vlastní tři různé typy zvlákňovacích technologií.

Jaká je tedy situace konkrétně u vás?

Zažádali jsme zkraje dubna, na začátku května jsme dostali dočasný certifikát na tři měsíce, který nám umožnil prodávat v rámci České republiky, plnou certifikaci jsme dostali začátkem července na FFP2. Zároveň probíhá certifikace FFP3, věříme, že bychom ji měli už brzy získat.

Jak vnímáte situaci, kdy vláda dovážela miliony kusů roušek z ciziny, hlavně z Číny. Naši výrobci by to nezvládli?

Na jaře, v březnu dubnu, čeští výrobci včetně nás neměli kapacitu, aby pokryli momentální poptávku. Produkt jsme sice měli, ale neměli jsme výrobní kapacitu. Dokážu pochopit, že si ministerstva musela pomoct dodávkami odjinud.

A dneska by to už české firmy zvládly?

Co se týká momentální situace, tak kapacity u nás jsou, a to nemluvím jenom o nanovlákenných produktech. Jsou tady firmy, které přivezly materiál na výrobu klasických chirurgických roušek, jsou tady firmy, které vyvinuly nové typy respirátorů i roušek. Myslím, že kapacita tady je, ale většina z nich čeká na už několikrát zmíněnou certifikaci. Nikdo si neriskne kupovat výrobky, které ji zatím nemají. Sice zazněly sliby, že se budou akceptovat i ty dočasné certifikáty, ale výběrové řízení do skladu státních hmotných rezerv ukázalo, že to tak není. Do nových technologií na výrobu respirátorů a materiálů pro ochranné pomůcky jsme nainvestovali poměrně hodně peněz. Jsme jedni z mála, kteří mají certifikaci alespoň na kategorii FFP2.

Dávají lidé a firmy pořád přednost té nejlevnější ochraně, nebo už jsou ochotní si připlatit?

Konkrétně my vyrábíme produkt s přidanou hodnotou, který se dá opakovaně používat, ale je dražší. Už je celá řada lidí, kteří vnímají, že ochranné produkty na bázi nanovláken můžou mít vyšší účinek ochrany, můžou vydržet déle. Téměř každý den nám volají nákupčí z různých firem a institucí a cíleně poptávají ochranné prostředky z nanovlákna. Převážně se ale ptají po ceně. Přitom pokud dáte vedle sebe tu obyčejnou roušku a náš výrobek, který se dá opakovaně používat, tak náš je samozřejmě dražší. Úředník s tím ale většinou nemůže nijak pracovat. Při vyhodnocení nabídky nezohledňuje nové technologie a nové vlastnosti produktů. Je to prostě poměrně složité, diskutujeme to na všech úrovních, vysvětlujeme výhody...

Pořád hovoříme jen o respirátorech, nabízíte ale i jiné druhy ochrany?

Stavíme například ještě další linku na nanovlákna, aby si lidé mohli pořídit kapsový filtr do roušek, které si doma na jaře šili. Naše takzvaná komunitní rouška se dá až desetkrát vyprat, aniž by ztratila filtrační účinnost, u respirátorů máme prokázáno, že u nich může projít až 14 dezinfekčních cyklů, než membrána ztratí filtrační účinnost. Poptávku po nanovlákenných membránách máme hlavně ze světa. Koronakrize nanovlákenným materiálům obecně pomohla.

Vyrábíte i dětské velikosti roušek nebo respirátorů?

Plánujeme udělat také dětské velikosti komunitních roušek, protože na děti se trochu zapomíná. Co se týká certifikovaného respirátoru, žádný dětský neexistuje. Testy probíhají na dospělých, na dětech se testovat nesmí. Udělat proto čistě dětský respirátor je nemožné.

Až pomine poptávka po respirátorech a rouškách, „nestáhnete rolety“?

Určitě ne. Máme celou řadu projektů, které nesouvisí ani s ochrannými osobními prostředky. Vyvíjíme aplikace v oblasti pleťových masek, vyvinuli jsme membránu pro bazénový filtr, membránu pro filtraci potravinářských produktů, materiály pro léčiva, kryty ran nebo nebo bateriové články a další a další produkty.