„Oddíl B je pro mě opětovná a celoživotní výzva o tom, jak nejlépe skloubit sociální výpověď s komedií,“ uvedl režisér a scenárista Jan Prušinovský. „Obrovská výzva je pak natáčení v reálném prostředí věznice,“ dodal.

Seriál o deseti epizodách vypráví příběh mladého prvoodsouzence Davida Broulíka v podání Tadeáše Moravce. Repliku věznice tvůrci postavili v jedné z průmyslových hal v Jirkově. Diváci v seriálu uvidí, jak to ve vězení funguje, jak ze zubního kartáčku vyrobit vibrátor a z ramínka kuši nebo jak přežít střevní potíže.

Roli recidivisty a padělatele Saši Kárvaie si zahraje Zdeněk Godla, známý popelář ze seriálu Most. „Prostory věznice v Novém Sedle znám, už jsem tam byl. Jednou, a tím to skončilo,“ říká Zdeněk Godla (ve věznici strávil 5,5 roku od roku 1994 do roku 1999 za loupežné přepadení – pozn. red.).

Mohl jste mluvit do scénáře, když víte, jak to ve věznici vypadá?

Jak to tam vypadá teď, jsem nevěděl. Od té doby, co jsem tam pobýval já, se toho hodně změnilo. Teď to tam mají lepší, mají lepší podmínky, než jsme měli my před skoro třiceti lety. Hlavně jsem nečekal, že když se znovu oblíknu do vězeňského mundúru, že se znovu vrátí nepříjemné pocity. Je to taková tíseň, vrátily se mi vzpomínky z mládí, všude jsem se viděl na dvoře, na chodníkách, kudy mě vedli, když jsem nastupoval do vězení. Je to nedobrý pocit.

Co mají dneska vězni v Novém Sedle lepší?

Už jenom to, že jsou na pokoji po dvou, po třech, je velká změna. Na chodbě mají telefon, to dříve nebylo. Nemusí chodit na sčítání vězňů ven, na svém oddíle můžou volně chodit, mají vychovatele.

Odpovídají kulisy, ve kterých natáčíte, reálnému prostředí ve věznici?

Určitě, je to skoro jak originál. Měli jsme tady pana ředitele z Nového Sedla, a i ten byl překvapený, jak je to reálné.

Komediální seriál Oddíl B V Ústeckém kraji filmaři stráví celkem 38 dní.

Diváci ho uvidí pouze na Oneplay, termín nasazení ještě není jasný.

Kromě Zdeňka Godly coby zkušeného recidivisty se v roli mladého prvoodsouzence Davika Broulíka představí Tadeáš Moravec.

Roli vězeňského vychovatele Pruzu ztvární Matěj Hádek, jeho manželku a vedoucí stráže majora Pruzovou pak Zuzana Stivínová.

Seriál vzniká za finanční podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s krajskou Filmovou kanceláří.

Není ve scénáři něco přitažené za vlasy? Funguje to ve věznici skutečně tak, jak je napsáno ve scénáři?

Je to velmi podobné, akorát v normální věznici není tolik legrace jako tady na place. Jinak postavy a jejich povahy jsou vystiženy luxusně. Moje postava se jmenuje Saša Kárvai a hraju v podstatě sám sebe po pár desetiletích. V seriálu jsem už starší vězeň, ostatní jsou většinou trestaní poprvé. Převzal jsem ve věznici kšefty po tátovi, který tady taky seděl. Jsem velitel cimry a dělám kšefty, co dělal táta. Prodávám cigarety, v base se jim říká klepky, prášky nebo kvásku, ze které se vyrábí alkohol.

Jak se vám pracuje s týmem Jan Prušinovský a Petr Kolečko?

Nemůžu říct nic jinýho, než že super. Na Prušinovském mám rád, že nám dá prostor a můžeme si texty poupravit podle sebe. Tak jak nám to jde do huby.

Před časem jste řekl, že s natáčením končíte, ale pokračujete dál...

To jsem tehdy řekl kvůli vám, novinářům. Chtěl jsem už mít klid.

Taky jste vyměnil Chomutov za bydlení na vesnici ve východních Čechách. Teď jste zpátky v Chomutově. Na vsi se vám nelíbilo?

Domluvil jsem se s dětmi a vnoučaty, že půjdeme bydlet do baráku na vesnici. Chtěl jsem s nimi trávit víc času a život na vesnici mám rád. Pořídil jsem si slepice, kachny, prasátka. Mladí se rozutekli, na vesnici nevydrželi a zůstal jsem tam sám s manželkou. Tak jsem se vrátil do Chomutova, ale pořád mě to tahá na vesnici.

Hrál jste a stále hrajete v seriálech, ve filmech. Odmítl jste někdy roli?

Pár jich bylo.

Za měsíc a kousek vám bude padesát. Jaký to byl život?

Zažil jsem strašný i dobrý věci. Myslím, že člověk by měl vyzkoušet všechno a já jsem toho zkusil fakt dost. Často se na mě obrací mladí kluci, že by si taky chtěli zahrát ve filmu. Říkám jim, že šanci má každý, a když se budou snažit, třeba něco dokážou.

Za reklamu na zastavárnu se na vás snesla vlna kritiky. Šel byste do toho dneska znova?

Udělal jsem to pro kamaráda, potřeboval pomoct. Tak jsem to pro něj udělal zadarmo.