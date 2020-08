Chceme hrát Ligu mistrů v chemickém průmyslu, říká šéf ústecké Spolchemie

„I přestože jsme nezastavili výrobu, tak se nás samozřejmě epidemie koronaviru negativně dotkne už jenom tím, že 90 procent naší produkce jde na export. Mezi naše hlavní segmenty patří i sektor výroby automobilů, který byl významně zasažen, což se samozřejmě projeví v celém navazujícím dodavatelském řetězci,“ říká generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

„Pro naše úspěšné fungování je však nyní klíčové opětovné fungování světového trhu i ekonomiky a celkové dopady závisí na rychlosti jejich zotavování. Co se týká výroby dezinfekce, tak ta se nás dotýká pouze okrajově, neboť jako taková nepatří mezi náš výrobkový sortiment, přestože ji umíme vyrobit. Dnes jsme ale jediný výrobce chloru v České republice a i malé množství naší výroby chloru plně pokryje tuzemské potřeby chlorové dezinfekce,“ pokračuje Tamchyna.

„Vedle toho jsme se rovněž zapojili do koordinované akce Svazu chemického průmyslu a začali jsme jako klíčový chemický podnik připravovat lihovou dezinfekci Anticovid a během krátké doby jsme dodali potřebným v našem regionu dostatečné množství. Rozhodně to ale nebylo o zisku, vše jsme dodávali zdarma či za náklady lihu, spíše to bylo o naší povinnosti pomoci. Paradoxně koronavirová krize opět ukázala, jak je tradiční chemický průmysl důležitým průmyslovým odvětvím, bez kterého se těžko obejdeme,“ dodává Tamchyna.

Chystáte se na to, že by mohla přijít druhá vlna onemocnění covid - 19, jež způsobuje koronavirus, či počítáte ve vašich plánech s tím, že se Češi naučili v době nákazy pořádně mýt ruce a už jim to třeba vydrží? Neboli že dezinfekce bude dál celkem žádané zboží?

Již na samém počátku pandemie jsme připravili poměrně rozsáhlá opatření, která se později zaváděla v ostatních firmách i na veřejnosti. Bylo to mimo jiné zavedení práce z domova, zákaz cest do ohrožených zemí, stejně jako povinná karanténa pro navrátivší se zaměstnance ze zahraničí. Zavedli jsme zvýšenou sanitaci prostor a zajistili také dostatek ochranných pomůcek pro naše zaměstnance, protože udržení výroby bylo klíčové. Zaměstnance jsme i vyzvali k využívání osobní automobilové přepravy a poskytli jim za ni finanční kompenzaci. Aktuálně monitorujeme situaci a postupně některé opatření opětovně zavádíme jako prevenci před případnou druhou vlnou epidemie. Co se týká výroby dezinfekce, tak si spíše přejeme, aby se prodávala v obvyklém množství od tradičních výrobců, což by znamenalo, že pandemie skončila.

Jaký bude podle vás pro firmu letošní ekonomický rok, protože současně vedle koronavirové epidemie probíhá také brexit – tedy ukončení členství Velké Británie v EU. Na ostrovy přitom vyvážíte například epoxidové pryskyřice. Co to firmě přinese?

Přesné dopady zatím nejsme schopni vyčíslit. Konkrétně brexit ale pro nás není až takovou hrozbou, byť do Velké Británie vyvážíme. Důležitější bude zotavení klíčových segmentů, kterými jsou automobilový průmysl, stavebnictví a bílá technika (například ledničky) – a to v celé Evropě.

Spolchemie Firma byla založena 13. února 1856, kdy se skupina šlechticů a podnikatelů ve Vídni rozhodla ustavit společnost na výrobu uhličitanu sodného a chlorového vápna s názvem Rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu s továrnou v Ústí nad Labem.

Od letošního února má Spolchemie nového majitele, společnost AB-Credit z investiční skupiny Kaprain finančníka Karla Pražáka.

V rámci celé skupiny má Spolchemie 900 zaměstnanců, jejich počet nesnižovala ani kvůli koronaviru, naopak na některé pozice firma stále hledá kvalifikované pracovní síly.

Hlavním výrobním artiklem firmy jsou epoxidové pryskyřice, dále pak anorganická chemie a speciální epoxidové systémy a alkydové pryskyřice.

Konsolidovaný zisk za rok 2019 dosáhl hodnoty 175,3 milionu korun.

Kromě vodíku pro ústeckou MHD firma pracuje na projektu výroby prekurzorů pro chladiva čtvrté generace, což by významně pomohlo v boji proti globálnímu oteplování, dalším projektem je odsolování odpadních vod z výroby epoxidových pryskyřic.

Na konci příštího roku by měla být hotová sanace míst kontaminovaných rtutí, které skončí v tzv. ekokontejmentu pod zemí. Jak práce pokračují, kolik budou celkem stát a podaří se splnit termín na konci příštího roku?

První etapa prací na ekokontejmentu v rozsahu vytvoření úplné podzemní těsnicí stěny bránící šíření rtuti podzemními vodami byla dokončena v roce 2015. Následně byly práce přerušeny kvůli vypovězení smlouvy mezi ministerstvem financí a dodavatelem sanačních prací. To je totiž správcem finančních zdrojů na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před naší privatizací. Jednáme s ním o dalším postupu.

Firma chce vyrábět prekurzory, tedy chemikálie určené pro výrobu nové generace F-plynů (fluorované skleníkové plyny). Nyní žádáte ministerstvo životního prostředí o EIA, tedy studii posouzení vlivu na životní prostředí, a když vše půjde hladce, výstavba nového areálu s provozem by měla začít v roce 2021. Jak situace vypadá a jaký vliv bude mít výroba na obrat firmy? A vyrábí někdo v zemi prekurzory? Může mít tato výroba nějaký vliv na zdraví obyvatel?

Kladné stanovisko k dopadům na životní prostředí EIA bylo již ministerstvem vydáno. Pracujeme na dalších navazujících povolovacích řízeních a vše jde zatím podle plánu v souladu s požadavky našeho zahraničního partnera, který bude námi vyráběné prekurzory odebírat a vyrábět z nich čtvrtou generaci chladiv a nadouvadel. Na otázku, jaký bude mít jejich výroba vliv na zdraví obyvatel, odpovím jednoznačně: Pozitivní, a to po celém světě. Vysvětlím. F-plyny jsou velmi rozšířené a neobešly by se bez nich klimatizace v autech, chladicí a hasicí systémy, nadouvadla izolační pěny a další produkty. Staré F-plyny působily na zemskou atmosféru tisíckrát až desettisíckrát více než CO2. A právě nová generace bude výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Naše prekurzory tak budou podstatným příspěvkem nejen naší firmy, ale i celé České republiky do zcela konkrétního opatření v boji proti klimatickým změnám. Výhodou z hlediska bezpečnosti je i to, že se sníží i množství chloru skladovaného v našem areálu. Toho dosáhneme sladěním výroby a navazující spotřeby chloru, který je k výrobě prekurzorů potřebný. Jinak i samotná výroba je bezpečná a velmi šetrná k životnímu prostředí a bez vlivu na zdraví zaměstnanců či obyvatel. To bez výjimky ostatně potvrdily i všechny studie rizik zpracované před a během procesu EIA. Po pravdě řečeno, v dnešním světě to již ani jinak nejde. A to si myslím, že je dobře.

Už za dva roky by se v Ústí mohly prohánět autobusy poháněné vodíkem, který podle memoranda s městem bude vaše firma městu dodávat a prodávat. Jak složitá technologie je před vámi, zejména co se týče stlačování vodíku?

Z toho mám radost. S vedením města jsme si projekt odsouhlasili a věci začaly jít rychle kupředu. Zavázali jsme se městu dodávat potřebný vodík, který vyrábíme jako vedlejší produkt naší moderní membránové elektrolýzy. Vodík jako palivo je na vzestupu, je velmi propagovaný a v budoucnosti i vyžadovaný Evropskou unií. Také si myslíme, že spotřeba vodíku přímo v místě jeho výroby je to nejefektivnější a k životnímu prostředí nejšetrnější řešení. A nejedná se jen o vodík jako takový, poskytujeme i odpovídající pozemky a zázemí na výstavbu vodíkové plnicí stanice pro městské autobusy. Do budoucna se vodík pro dopravu bude upravovat tak, aby splňoval všechny podmínky vyžadované normami a projektem plnicí stanice. Vzhledem k faktu, že již nyní je námi elektrolyticky produkovaný vodík relativně velmi čistý, technologie na jeho dočištění a stlačování by neměla představovat zásadní problém.

Kam firma podle vás bude směřovat v nejbližších letech a co vás čeká?

Prošli jsme si v posledních letech velmi těžkým obdobím, ale vše se podařilo doposud velmi dobře zvládnout. Máme skvělý tým odborníků, stali jsme se součástí skupiny Kaprain a máme našlápnuto k dalšímu rozvoji. Co se týká budoucnosti, tak chceme hrát Ligu mistrů v evropském chemickém průmyslu. A to bez rozsáhlých inovací a špičkového vlastního výzkumu a vývoje nepůjde. Musíme se primárně a s pokorou věnovat našim zákazníkům, méně sami sobě a v každém případě plně respektovat životní prostředí a přírodu okolo nás. Naše zelené pryskyřice i prekurzory pro novou generaci výrobků šetrnějších k přírodě či využití vodíku jako čistého pohonného paliva jsou dle mého přesvědčení tou správnou cestou.