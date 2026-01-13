Na webu trat090.cz vznikla jednoduchá hra, v níž si lidé mohou vyzkoušet roli strojvedoucího projíždějícího Roudnicí. Úkolem je včas stáhnout sběrač kliknutím na projíždějící lokomotivy – pokud hráč zaváhá, následuje stržení trolejí, příjezd servisního vlaku a naskakující zpoždění. A hráč tím přichází o jeden ze svých životů.
„Po té trati pravidelně jezdím a už několikrát jsem tam kvůli strženým trolejím takzvaně zůstal viset. To mě inspirovalo,“ řekl autor hry Lukáš Zemek, jenž je zároveň i velkým fanouškem železnice. Ohlasy na hru má prý výborné.
Na webu zároveň odkazuje na konkrétní zpravodajské články o roudnických výlukách. Nechybí ani odkaz na tematickou písničku. „Elefant se rozjížděl, sběrač letěl k nebi, že to dneska nedojede, to jsme věděli. Najednou se zablesklo, rána jako z děla, celá tahle mašina, strachem oněměla,“ zpívá se v ní mimo jiné.
Z vážného technického problému, který měsíce komplikoval dopravu na klíčové železniční tepně, se tak stal také symbol absurdity, s níž se cestující i strojvedoucí museli vyrovnávat.
Několikaměsíční problém se má ale brzy vyřešit. Na místě bude nový zabezpečovací prvek.
Úsek trati, kde nastávají potíže, leží pod opravovaným Špindlerovým mostem přes Labe. Rekonstrukce začala loni v březnu, troleje byly od té doby strženy již osmnáctkrát. V úseku totiž musí strojvedoucí stáhnout sběrač, což však někteří nerespektují. Sběrač proto zachytí již zmíněné hákovnice. Následuje zastavení provozu.
|
Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím
Za dobu opravy tudy sice projely bez potíží desetitisíce vlaků, ale několikrát poškozené troleje trať zastaví na řadu hodin, a to omezuje cestující hlavně v rychlících a mezinárodních vlacích.
Bez hákovnic by však byli ohroženi lidé na mostě, tedy chodci a stavbaři. „Šlo o krajní řešení. Kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem,“ nastínil situaci mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.
Nyní se SŽ dohodla s Ústeckým krajem, investorem opravy mostu, a se stavební firmou, která zde pracuje, na změně zabezpečení stavby. Hákovnice nahradí speciální teflonové tyče, které mají zajistit bezpečnost bez nutnosti zásahů do provozu. Opatření má stát přibližně tři miliony korun, zatím ale není jasné, kdo náklady ponese.
|
Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci
Instalace teflonových tyčí probíhá v těchto dnech, cestující proto musí počítat s výlukami.
Každé z dosavadních přerušení provozu zasáhlo tisíce lidí. Přestože SŽ zavedla v souvislosti s nutným stažením sběrače nadstandardní opatření – výrazná upozornění pro strojvedoucí, telefonické varování dispečerů, speciální návěstidla se zábleskovými světly i snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině – stále docházelo k dalším incidentům.
Hákovnice dlouhodobě kritizovala také Federace strojvůdců, podle níž šlo o příliš invazivní řešení s neúměrnými dopady na provoz.