Místo jara až na podzim. Nečekané problémy prodlouží opravu mostu v Roudnici

  16:10,  aktualizováno  16:10
Rekonstrukce mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem potrvá o několik měsíců déle, než se předpokládalo. Důvodem jsou problémy s mostovkou i další komplikace. Oprava si žádá různá omezení. V nadcházejících dnech bude most každou noc zcela uzavřen a neprojdou po něm ani pěší.
Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025)
Dalších 10 fotografií v galerii

Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Pokud jde o termín dokončení rekonstrukce, na začátku se počítalo s otevřením mostu na jaře příštího roku, nyní se však dokončení prací posouvá na podzim 2026.

Podle Jiřího Fedorišky, krajského radního pro investice a majetek, mohou za zdržení především komplikace s mostovkou, které se objevily na začátku rekonstrukce.

Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

„Mostovka totiž nemohla být jen sanována, ale musela být celá vyspravena. Navíc se objevila celá řada dalších problémů spojených s rekonstrukcí. Například muselo dojít k vymístění pískovcových staveb, které byly součástí konstrukce. Dále se zjistilo, že na předpolí z roudnické strany je problém s kanalizací,“ popisuje s tím, že by se podle něj už nemělo objevit nic podstatného, co by nový termín zásadním způsobem ovlivnilo.

Právě Ústecký kraj je investorem rekonstrukce. Náklady jsou vyčísleny na zhruba 119 milionů korun. Kraj na opravu získal evropskou dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

Kvůli pracím bude most v příštích několika dnech po nocích uzavřen. „Od neděle 12. října do soboty 18. října bude vždy od 23 hodin do 6 hodin následujícího dne probíhat zvedání konstrukce mostu. V tomto časovém rozmezí bude z důvodu bezpečnosti most zcela neprůchozí,“ říká mluvčí města Jan Vancl.

Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025)
Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025)
Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025)
Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (leden 2025)
11 fotografií

Podle původního stavebního plánu měl být most každý večer uzavřen už od 21 hodin. To by však výrazně zkomplikovalo dopravu těm, kteří na mostě využívají pěší koridor. Domů by se například velmi těžko dostávali návštěvníci a zaměstnanci plaveckého bazénu, který je na vědomické straně mostu a zavírá právě ve 21 hodin.

„Vyšli jsme vstříc veřejnosti a se zhotovitelem se dohodli na posunutí uzavírání mostu tak, aby byl průchozí ještě v pozdějších hodinách, tedy až do jedenácté,“ vysvětlil změnu Fedoriška.

22. ledna 2025
Autor:
Vstoupit do diskuse