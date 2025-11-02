Arriva v Roudnici končí. Městskou dopravu nově převezme krajský dopravce

„Arriva City roudnickou MHD provozuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby z období 2016 až 2025. Nově bude zajišťována prostřednictvím Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), a to na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem a Ústeckým krajem. Novým dopravcem tak bude DSÚK,“ uvedl mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.
Cestující žádné zásadní změny nečekají. Autobusy pojedou ve stejném rozsahu, režimu a za stejné jízdné. Základní jízdenka tak vyjde na 10 korun, zvýhodněná na pět korun.
„Menší novinkou bude pouze označení linky – místo stávajícího čísla 368 bude městská linka nově označena jako 686,“ dodal Vancl.
Změní se také vzhled autobusu. Dosavadní červeno-šedý vůz společnosti Arriva nahradí nový značky Otokar v typické zelené barvě Dopravy Ústeckého kraje.