Snad tam neumřel kamarád, bojí se Mostečané po tragédii v oblíbené restauraci

Podnik sídlil v objektu ze sedmdesátých let, který stojí na sídlišti mezi obytnými domy. Zhruba do roku 2011 byla v objektu prodejna elektroniky.

V místě jde o jediný podnik, bylo tu na 80 míst k sezení uvnitř i na kryté a teplomety vyhřívané dřevěné předzahrádce s velkými lavicemi. Ceny nebyly nijak vysoké. Maso bez přílohy stálo kolem 150 korun, Plzeň za 57, jedenáctka Gambrinus za 45.

Tady vznikl kolem půlnoci ničivý požár, který nepřežilo šest lidí.

„Hospoda byla oblíbená, chodilo tam hodně mých známých, v Mostě patřila k vyhledávaným,“ uvedl primátor Marek Hrvol, který na místo tragédie zamířil už v noci a sledoval zásah hasičů.

„Před lety jsem v restauraci dělala. Bylo to tam super, majitel fajn,“ uváděla paní Veronika, která šla ulicí Františka Halase s tím, že v zahrádce byly dva hořáky. Lidé totiž čile spekulují, co by mohla být příčina.

„Snad tam neseděl nějaký můj známý,“ je také slyšet od lidí, kteří chodí kolem. Je to vedle dohadů, co je za příčinou požáru, snad nejčastější věta.

„Snažím se dovolat kamarádovi, šel tam večer na pivo, nebere mi to… Snad se mu nic nestalo,“ uvádí pan Milan, který se k vyhořelé hospodě přišel podívat.

Policie zatím všechny mrtvé neidentifikovala.

Kde a jak požár vznikl, určí vyšetřovatelé, kteří jsou na místě. Zatím policie na síti X uvedla, že došlo k výbuchu propanbutanové lahve, lidé, kteří bydlí v okolí, pak uvádějí, že krátce po sobě slyšeli výbuchy tři. Tahle informace se objevila i pod příspěvkem města o mimořádné události.

Pozornost vyšetřovatelů se zaměří i na silné teplomety, které byly na předzahrádce.

„Příčina požáru je předmětem šetření, podle prvotních informací mohl být způsoben převržením plynového ohřívače, to pak vedlo k mimořádně rychlému šíření plamenů. Při příjezdu hasičů na místo byla už budova zasažena požárem v plném rozsahu,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Policie zatím vyzývá každého, kdo by mohl cokoli ke vzniku požáru sdělit, ať se ozve na linku 158.