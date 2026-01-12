„Od začátku projektu po jeho realizaci uběhly více než tři roky. Obnova rentgenového pracoviště byla pro samosprávu našeho města poměrně složitá, není totiž standardem, že by radnice budovaly podobné ordinace. Proto jsme rádi, že nám s tím pomohla Krajská zdravotní,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
„Naše pomoc byla zejména odborně administrativní, aby byl zakoupen správný přístroj a vyřízena všechna potřebná povolení. Jsme rádi, že nyní tento rentgen můžeme provozovat jako detašované pracoviště naší litoměřické nemocnice,“ doplňuje Vladimír Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.
Nové rentgenové pracoviště se nachází v centru města ve Školní ulici v budově, kde jsou i další lékařské ordinace. První pacienty nový rentgen obsloužil už zkraje týdne. Provozní doba je stanovena od pondělí do pátku od 8 do 14.30 hodin s půlhodinovou polední pauzou.
„O pacienty se zde postarají naše radiologické asistentky, které udělají snímky a zařídí potřebnou administrativu. Lékař tu nebude, snímky totiž budou vzdáleně popisovat lékaři radiologického oddělení v Litoměřicích,“ vysvětluje Ivo Trtek, primář oddělení radiologie a zobrazovacích metod Nemocnice Litoměřice.
Stavební úpravy ordinace vyšly na 1,6 milionu korun a přístroj se podařilo vysoutěžit za 2,5 milionu korun. „Původní předpoklad byl o jeden a půl milionu korun vyšší, díky soutěži se podařilo cenu snížit. Náklady na pořízení přístroje i na vybavení platilo město ze svého rozpočtu,“ doplňuje starosta Krejčí.
Rentgenové pracoviště má v Lovosicích dlouhou tradici. Původně fungovalo v Pfannschmidtově vile jako součást státního zdravotnictví. Později se po roce 1989 stalo soukromým a od roku 2008 se nacházelo v prostorách poblíž Lovochemie, kde tvořilo součást privátního plicního pracoviště.
„Než před pěti lety starý rentgen skončil, prováděl ročně okolo osmi tisíc vyšetření. Jeho provoz však bylo nutné kvůli stáří k 1. lednu 2021 ukončit. Od té doby radnice hledala cestu, jak ve městě zprovoznit nový rentgen,“ dodává starosta.