Povinné čipování psů ve vyloučených lokalitách lidé ani po roce neřeší

Podle zákona, který vstoupil v platnost v lednu 2020, přitom musí každý majitel svého mazlíčka povinně očipovat. Dodržování zákona kontrolují už rok nejen veterináři, ale i strážníci, kteří k tomu mají speciální čtečky čipů. Za psa neoznačeného čipem hrozí chovateli pokuta až 20 tisíc korun.

„Čipování psů kontrolujeme pravidelně v rámci pochůzkové činnosti. Pokud narazíme na pejska bez čipu, snažíme se to s majitelem řešit domluvou, protože jsou i lidé, kteří o tom vůbec nevědí. Pokud už je to ale podruhé, můžeme mu uložit blokovou pokutu až dva tisíce korun nebo případ předáme k dořešení správnímu orgánu,“ sdělil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.



V Ústí podle něj loni strážníci narazili na desítky psů, již nebyli očipovaní. Nejvíce jich bylo v sociálně vyloučených lokalitách, jako jsou Mojžíř, Předlice či Trmice.



„Obyvatelé tam se psy žijí a nemají je očipované. Psi tam pobíhají všude možně, a když už se nám podaří je odchytit, putují do útulku. Obecně platí, že kde žije více sociálně slabších obyvatel, tam je logicky i těch očipovaných psů méně než jinde,“ podotkl Novotný.

Každé město řeší čipy po svém

Podobné zkušenosti mají i v jiných městech kraje. Například v Mostě loni strážníci převezli do útulku celkem 143 neočipovaných psů. „V případě, že strážníci odchytí psa bez majitele a zjistí, že čip má, předají ho majiteli a projednají případný přestupek za porušení zákazu volného pohybu psů na veřejném prostranství. Když čip nemá, předají psa do útulku a nikdo pokutu nedostane, protože majitele nezjistíme,“ sdělila Veronika Loucká, mluvčí městské policie v Mostě.

V Děčíně loni strážníci odhalili zhruba desítku neočipovaných psů. „Kontrolujeme to jen namátkově, většinou ve chvíli, kdy máme podezření, že někdo nemá psa čipovaného nebo přihlášeného. Zhruba jednou za měsíc zjistíme, že má někdo psa bez čipu. Jestli za to ale padly nějaké pokuty, to nevím, my to totiž nikdy neřešíme na místě, ale předáváme správnímu orgánu,“ vysvětlil ředitel městské policie Děčín Marcel Horák.

V Žatci loni strážníci neudělili žádnou pokutu za to, že by měl někdo psa bez čipu. „Máme zakoupenou čtečku a namátkově to kontrolujeme, hlavně v případech, kdy najdeme nějakého zatoulaného pejska nebo když někomu uteče. Speciální akce kvůli tomu neděláme. Občas odchytíme neočipovaného psa bez majitele, ale většinou to lidé dodržují. Pokutu jsme zatím žádnou nedali,“ potvrdil ředitel zdejší městské policie Miroslav Solar.

V Teplicích strážníci psy kontrolují, jen když se dostanou do útulku. „K této kontrole by měla dle zákona fungovat hlavně krajská veterinární správa,“ řekl Michal Chrdle, ředitel městské policie Teplice.



Podle veterinářů byl největší boom čipování na konci roku 2019, ale chovatelé nechávali své psy hojně čipovat ještě zkraje roku 2020.

„Během roku 2020 chodili lidé pejsky čipovat, třeba když šli na očkování,“ uvedla veterinářka z ústecké části Střekov.



Povinnost je mít psa očipovaného, ale zatím není povinnost ho mít zapsaného v registru. To nastane, až bude systém jednotný. Vláda připravuje pozměňovací návrh, který definuje centrální registr. Měl by začít platit v roce 2022.