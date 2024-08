V Teplicích spadla zeď bourané budovy na auta, majitelé pak křičeli na dělníky

Zeď staré a opuštěné průmyslové budovy, jejíž demolice odstartovala minulý týden, spadla v pondělí kolem 4. hodiny ráno. Stalo se tak patrně kvůli silnému nočnímu větru. Cihly v důsledku pádu zdi zasypaly automobily zaparkované za betonovým oplocením areálu.

Někteří majitelé ráno po příchodu k vozidlům z jejich zničení hlasitě obviňovali dělníky z areálu, kteří začali s odklízením sutin.

V jednu chvíli se podle přítomného reportéra portálu iDNES.cz strhla velká hádka. Dělníci během ní argumentovali, že vlastníci měli své vozy přeparkovat, když viděli, co se v areálu děje.

Na jednom z vozů se před pár dny objevila cedule žádající majitele, aby auto zaparkoval jinde, protože dojde k demolici. Kdo ji na přední sklo nalepil, není jasné. Žádné jiné upozornění však podle místních nikde nebylo.

Oficiálně automobily u zdi skutečně stát mohly. „Jde o jednosměrnou komunikaci a běžně se tam mnoho let parkovalo, čemuž nebrání ani pravidla silničního provozu ani dopravní značení. Odborem nebylo v místě povoleno umístění žádného přechodného dopravního značení, které by zakazovalo parkování. Ani o to nebylo do dnešního dne ze strany vlastníka přilehlého objektu požádáno,“ sdělila iDNES.cz mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková.

Na místě byl ráno přítomný i spolumajitel firmy z areálu, nechtěl se však vyjadřovat. Pouze podotkl, že škoda se patrně uhradí z pojistky společnosti.

Policie věc vyšetřuje jako škodní událost. „Zabýváme se tím. Zijišťujeme okolnosti,“ sdělila mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.