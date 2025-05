Odstupte, žádá ANO své radní v „horkém“ Chomutově. Vyspíme se na to, reagují

„Předpokládám, že žádosti vyhoví,“ uvedl pak pro Seznam Zprávy, které o výzvě informovaly jako první, šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Politici by měli odstoupit na nejbližším jednání městského zastupitelstva. To se bude konat už nadcházející pondělí.

Hnutí ANO má v Chomutově silnou pozici, v radě města má sedm mandátů. Koaliční Nový Sever pak čtyři.

Jak se členové k apelu ANO postaví, není nyní jasné. Náměstek Pavel Tůma si své další působení rozmýšlí. „Já jsem si řekl, že se na to pořádně vyspím. Taková rozhodnutí se nedělají ze dne na den. Vím, že to chcete vědět, ale je i politicky nestrategické vám to případně říkat,“ reagoval na dotaz MF DNES, zda rezignuje.

Čas na rozmyšlenou mají i jeho kolegové. „Dali jsme si čas přes víkend, aby si každý rozmyslel, co chce nebo nechce sám udělat. Je to rozhodnutí, které se dělá těžce a v podstatě si každý musí zhodnotit pro a proti. Každý si to musí rozmyslet, probrat se svými rodinami, jestli chce snášet mediální tlak za věci, které se ho netýkají,“ dodal.

Primátor Petrilák telefon nezvedal, na zaslanou SMS zprávu nereagoval. K celé věci se zatím vyjádřil pouze v úterý v otevřeném dopise. „Nechci vás unavovat rozsáhlým vysvětlováním, protože bych vás zahltil informacemi, ale věřte mi, že jsem vždy podnikal i pracoval poctivě a dle platných zákonů,“ napsal v něm.

Budou hledat cestu z krize

Na informace čeká i koaliční partner Nový Sever. „Moc vám neřeknu, protože nic moc nevím, informace se dozvídám z médií. Očekával jsem, že když nastala taková krizová situace, že nás kolegové z ANO požádají o schůzku, aby nám to vyjasnili a řekli nám svůj postoj. To se bohužel nenastalo,“ sdělil první náměstek primátora Milan Märc.

V nejbližší době chce jednat se zástupci dalších stran v zastupitelstvu a hledat cestu z krize, aby případně Chomutov nezůstal bez vedení a mohly se dotáhnout rozpracované projekty.

„Výsledek komunálních voleb je takový, že o tom, kdo bude v Chomutově primátorem, bude rozhodovat ANO. Já nevidím žádnou důvěryhodnou většinou, jíž bychom byli součástí,“ konstatoval opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov) s tím, že určitě by PRO Chomutov nešel do koalice s SPD a komunisty.

Petriláka prověřuje kriminálka v reakci na informace zveřejněné reportéry serveru Seznam Zprávy. Ti zjistili, že politik v roce 2020 koupil zhruba za 13 milionů korun čínské stroje na výrobu respirátorů, které obratem prodal za trojnásobek společnosti General Public podnikatele Milana Zádamského, která získala na nákup dotaci od ministerstva průmyslu. Této firmě a dalším Petrilák poskytl také několikamilionové půjčky.

Petrilák je primátorem Chomutova teprve od loňského září. Nahradil dnes už bývalého spolustraníka Marka Hrabáče, kterého loni obvinila policie z korupce.