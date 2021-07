Neexistuje onemocnění, které by bránilo očkování proti covidu, říká primář

Na konci srpna končí v kraji i zbývající velkokapacitní očkovací centra. Zvládnou podle vás nemocnice zájem lidí, když už dnes třeba u vás očkujete děti od 12 do 16 let a jejich očkování jste rozšířili na tři dny v týdnu?

Připravujeme se na to, až se očkování vrátí zpět do infekčního pavilonu. Ale už nyní zde ve velkém očkujeme samoplátce, tedy všechny nepojištěné cizince s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, protože je velmi důležité proočkovat tuto skupinu lidí, aby nebyli ohroženi a nebyli zdrojem nákazy pro okolí. Očkujeme ve velkém i děti od 12 do 16 let, zájem je docela veliký. Snažíme se dokonce vyhovět různým přáním rodičů na posun ať už první nebo druhé dávky s ohledem na dovolené. Chápeme, že všichni mají nějaký prázdninový program. Myslím, že to zvládneme.

Situace v Ústeckém kraji V Ústeckém kraji bylo k pondělku vyočkováno 691 168 vakcín proti onemocnění covid-19, 386 412 obyvatel dostalo první dávku a obě mělo 304 756 obyvatel. To znamená, že z 772 900 obyvatel kraje starších 12 let má obě dávky očkování necelých 39 procent obyvatel. Z 38 847 severočeských dětí ve věku 12 až 16 let mělo jednu dávku 8 561 a obě 614 dětí. K více než sedmdesátiprocentní proočkovanosti, která zabrání přenosu nemoci, je tedy dost daleko. Mnohem lepší je situace u zdravotníků, například v sedmi nemocnicích Krajské zdravotní je naočkováno 78 procent lékařů a 71 procent sester. V případě sester je to nejvíce v zemi. V Ústeckém kraji hygienici zaznamenali zatím 19 případů velmi nakažlivé mutace koronaviru delta. Všechna ohniska ale byla sledována a nedošlo tak k dalšímu širšímu přenosu této mutace. Dobrou zprávou je, že první tři týdny v červenci nikdo na onemocnění covid-19 nezemřel, což se v takovém časovém intervalu od ledna nestalo.

Řada evropských států začíná kvůli mutaci delta zpřísňovat opatření. Jak vidíte situaci vy? Je něco, co vás zneklidňuje?

Ani bych tolik nešílel z delta mutace koronaviru, ale opravdu se bojíme, že je v zemi půl milionu lidí nad 60 let, kteří očkovaní stále nejsou a jsou tak ohroženi závažným průběhem onemocnění covid-19 a mohou se na podzim nahrnout do nemocnic. Je potřeba maximálně vyzvat obyvatele nad 60 let, aby to ještě jednou zvážili a nechali se očkovat, protože víme, že úmrtnost na covid je jednoznačně vázána na věk. Nepodceňuji to v žádném věku, ale u lidí nad 60 let je opravdu hazardérstvím, když se někdo očkovat nenechá.

Vyskytují se názory, že lidé bez očkování jsou do budoucna zdrojem dalších a dalších mutací. Vidíte to stejně?

Varianty od kterých vznikají bodové mutace, čili změny dědičné informace viru, se objevují většinou tam, kde se virus množí. Pokud se nemůže množit, tak k žádné mutaci nedojde. Ano, zdrojem variant budou lidé, kteří nejsou očkovaní. A je to také možné v době, kdy nejsou ještě plně očkovaní, tedy v období, kdy je nízká hladina protilátek po první dávce. Proto se intervaly očkování vrátily na nejkratší možný termín - tři týdny u vakcíny Pfizer/BioNTech a čtyřtýdenní odstup u Moderny. Snažíme se rychle dosáhnout toho, aby lidé měli obě dávky, protože víme, že jedna není dostatečná v ochraně proti delta variantě. Zase z toho vyplývá apel na neočkované: pokud zde bude vysoký výskyt onemocnění na podzim, tak ve skupině neočkovaných.

A jsou lékaři připraveni na to, že odpůrci očkování nezmění názor a zatíží na podzim nemocnice?

Máme pro neočkované připravené monoklonální látky, které zabrání rozvoji závažného stavu nemoci, pokud jsou podány do 10 dnů od příznaků onemocnění. Ale infuze musí být podána v přesném čase na transfúzní stanici a stojí 60 tisíc korun. My jsme s tím měli vynikající zkušenosti, ale doufáme, že látky budeme muset používat co nejméně. Jsme připraveni na podzim odborně, léky, kapacitami... Zdravotnictví je připraveno lépe, než tomu bylo loni na jaře nebo na podzim. Ale přesto je nešťastné, pokud ochranu máme, ji nevyužít.

Souhlasíte s tím, že ministerstvo zdravotnictví už neplánuje pro dospělé proplácet z veřejných peněz tolik testů?

Plně podporujeme všechny kroky, které ministerstvo zdravotnictví plánuje, tedy že se ze zdravotního pojištění přestanou platit testy na koronavirus. Každý má šanci se očkovat, tak proč by se měly vyhazovat miliardy korun za to, že se nezodpovědní očkovat nebudou.

Co říkáte na to, že očkování není vhodné pro každého?

Že není pro každého? To není pravda. Kromě jediné situace a tou je závažná alergická reakce po první dávce. Pokud někdo dostane život ohrožující takzvanou anofylaxi po první dávce, tak nemůže dostat druhou dávku. Žádný jiný důvod neexistuje. Neexistuje žádné onemocnění, které by bránilo očkování. Naopak, když má někdo oslabenou imunitu či závažné choroby, měl by být očkován přednostně.

I ve Sněmovně občas slyším tento nesmyslný argument, že máme skupinu lidí, kteří očkováni být nemohou. Z odborného hlediska naše Společnost infekčního lékařství říká, že očkovaný může být úplně každý kromě minimální skupinky osob. Byla zveřejněna data, že plné očkování ochránilo 99,9 procenta lidí před covidem a těžkým průběhem. To je naprosto skvělý argument a důkaz pro pochybovače, že očkovací látka funguje.

