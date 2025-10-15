Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva navštívili sídliště ve Šluknově, které...
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva navštívili sídliště ve Šluknově, které je sociálně vyloučenou lokalitou. (14. října 2025) | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Prezident se jako první vydá na debatu za primátorem a zastupiteli Ústí nad Labem. Následně se v Inovačním centru Ústeckého kraje potká se zástupci inovativních firem.

„Dalším bodem programu pana prezidenta je setkání se starostou Kadaně. Odtud zamíří na ukázku bojové techniky ke 4. brigádě rychlého nasazení v Žatci,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Pak prezident navštíví ještě dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech. Zařízení bylo v minulosti propíráno v médiích kvůli špatnému vybavení. Na nové se dokonce začala skládat veřejnost v rámci sbírky.

V úterý se prezidentský pár vydal do Šluknova, kde debatoval se studenty a prošel se místní sociálně vyloučenou lokalitou. Na programu byla také procházka Českým Švýcarskem či debata s občany v Děčíně.

14. října 2025
