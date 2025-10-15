Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident se jako první vydá na debatu za primátorem a zastupiteli Ústí nad Labem. Následně se v Inovačním centru Ústeckého kraje potká se zástupci inovativních firem.
„Dalším bodem programu pana prezidenta je setkání se starostou Kadaně. Odtud zamíří na ukázku bojové techniky ke 4. brigádě rychlého nasazení v Žatci,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
|
Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově
Pak prezident navštíví ještě dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech. Zařízení bylo v minulosti propíráno v médiích kvůli špatnému vybavení. Na nové se dokonce začala skládat veřejnost v rámci sbírky.
V úterý se prezidentský pár vydal do Šluknova, kde debatoval se studenty a prošel se místní sociálně vyloučenou lokalitou. Na programu byla také procházka Českým Švýcarskem či debata s občany v Děčíně.
|
14. října 2025