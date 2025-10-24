Zfetovaný narazil do autobusu a ujel. Policie muže viní ze dvou trestných činů

  16:16,  aktualizováno  16:16
Policie obvinila ze dvou trestných činů řidiče nákladního vozu, který v závěru května v Ústí nad Labem naboural do minibusu plného lidí a z místa nehody následně ujel. Muže se záhy podařilo vypátrat. Testy odhalily, že byl zfetovaný.
Ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem došlo k nehodě kamionu a menšího autobusu....
Dalších 24 fotografií v galerii

Ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem došlo k nehodě kamionu a menšího autobusu. Řidič kamionu z místa ujel. (29. května 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„V případu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy obecného ohrožení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem,“ uvedla pro portál iDNES.cz policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Za této kvalifikace by muži mohlo hrozit až pětileté vězení.

Zdrogovaný řidič náklaďáku ujel v Ústí od nehody s autobusem, 25 zraněných

Další podrobnosti, například jakou drogu šofér v těle měl, Kubíčková sdělit odmítla. Důvodem je fakt, že vyšetřování události stále pokračuje.

„Co se týká toxikologického vyšetření krve, tak vyšlo pozitivní na návykové látky. Bližší specifikaci nemůžeme z důvodu probíhajícího vyšetřování uvést,“ doplnila.

Ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem došlo k nehodě kamionu a menšího autobusu. Řidič kamionu z místa ujel. (29. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 25 fotografií

K nehodě došlo 29. května v odpoledních hodinách v ústecké čtvrti Předlice. V minibusu, do něhož náklaďák narazil, utrpělo zranění 25 lidí, většina lehčího charakteru.

Policistům se náklaďák i řidiče podařilo krátce po nehodě vypátrat v blízkém firemním areálu. Muž pak tvrdil, že si srážky s mikrobusem nevšiml a domníval se, že narazil pouze do bílého sloupu.

29. května 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Autor:
Vstoupit do diskuse