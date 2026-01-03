Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

„Na bankovkách je sice vytištěno označení kopie, ale velmi nenápadným způsobem. Při rychlém přijetí hotovosti si ho lidé často nevšimnou,“ upozornila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle ní se lidé při přebírání peněz často spoléhají na první dojem a pocit na omak, což může být právě v těchto případech zrádné.
Riziko se týká nejen běžných občanů, ale zejména podnikatelů a provozovatelů služeb, kteří s hotovostí pracují denně. Policie proto apeluje na zvýšenou obezřetnost, především u bankovek vyšších nominálních hodnot.
„Doporučujeme věnovat pozornost ochranným prvkům bankovek. Pokud má kdokoli pochybnosti o jejich pravosti, měl by bankovku nepřijímat a obrátit se na Policii ČR,“ dodala Hyšplerová.
Padělky se mohou objevit například při platbách mezi neznámými osobami, v provozovnách s rychlým odbavením zákazníků nebo při směně hotovosti. Policisté proto připomínají základní pravidlo: bankovky je vždy lepší alespoň letmo zkontrolovat – zaměřit se na vodoznak, ochranný proužek, hologram či neobvyklé značení. Včasná pozornost může předejít nejen finanční ztrátě, ale i dalším komplikacím.