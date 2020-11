Krupka rozprodala levně atraktivní pozemky lidem spojeným s radnicí

„Tepličtí kriminalisté se budou okolnostmi zmíněného prodeje pozemků zabývat,“ potvrdil MF DNES mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Policisté se na věc zaměřili poté, kdy na případ jako první upozornil Radiožurnál.

Kauza prodeje pozemku o rozloze více než deset tisíc metrů čtverečních se začala odvíjet loni v lednu. Tehdy si Krupka nechala vypracovat znalecký posudek, jenž měl určit jeho cenu.

Podle Radiožurnálu se však nejednalo o tržní cenu, která se obvykle stanovuje, ale město zajímala takzvaná administrativní cena – minimální cena pozemku, pod kterou nelze jít.

Posudek zpracovala znalkyně Marcela Odstrčilová, podle níž byla minimální cena za metr čtvereční 190 korun. Radnice nakonec rozhodla, že pozemek prodá za 250 korun za metr čtvereční, tedy minimální cenu podle pravidel prodeje městských pozemků.

I nad touto cenou se však pozastavili realitní makléři, které server oslovil a označili ji jako „luxusní“ či „vánoční dárek.“

„Já jsem našla ve stejné lokalitě zasíťovaný pozemek o podobné velikosti za 1 690 korun za metr čtvereční. I kdyby se za zasíťování odečetla polovina částky, pořád by pozemek měl stát přes 800 korun za metr,“ zmínila opoziční zastupitelka Miloslava Bačová (Zdravá Krupka).

Kupující jsou zaměstnanci úřadu či příbuzní

Zajímavé na případu je i to, že jakmile byl znalecký posudek na světě, začaly na úřad chodit žádosti lidí, kteří chtěli část pozemku odkoupit. A to ještě v době, kdy radnice prodej nezveřejnila na úřední desce.

Mezi prvními podle Radiožurnálu přišla už loni v květnu žádost manželů Dany a Pavla Červenkových. Dana Červenková je přitom vedoucí odboru správy města.

Další žádosti pak v červnu podala její dcera Martina Špatná, která pracuje také pro město a v srpnu i Irena Reichelt, dcera krupského zastupitele Jana Slámy (SPD).

Podle rozhlasu nikdo z žadatelů nedokázal odpovědět, jak se o prodeji dozvěděl. Některé žádosti ale vypadaly graficky stejně a obsahovaly i stejné chyby. Do přiloženého plánku navíc žadatelé zakreslili i polohu své parcely a ukázalo se, že na sebe plynule navazují.

Záměr prodeje pozemku přitom zastupitelé schválili až v říjnu 2019.

Kritika od opozice

„V něm bylo ale jasně uvedeno, že se prodává jako celek, bez udání informace, že je to na výstavbu rodinných domů nebo že bude metr stát 250 korun,“ poznamenala Bačová s tím, že kdyby to lidé věděli, přihlásilo by se jich více. „Po tom by sáhl kde kdo,“ dodala.

Přímo na zastupitelstvu prodej kritizoval opoziční zastupitel Jan Kuzma (ANO), který marně navrhoval, aby se cena zvedla na dvojnásobek.

Neuspěl ani kolega Bačové ze sdružení Zdravá Krupka Rostislav Příhoda, jenž žádal, aby byl záměr stažen a město ho se všemi podstatnými informacemi vypsalo znovu.

Město hájí postup i výši ceny

MF DNES se snažila zjistit, proč se město parcely v lukrativní lokalitě zbavilo. Starosta Krupky Zdeněk Matouš (dříve ČSSD, nyní Lepší sever) se ale k situaci nechtěl vyjádřit. „Obraťte se na tiskového mluvčího, ten vám odpoví,“ sdělil pouze.

Podle mluvčího Krupky Milana Křivohlavého na prodeji nebylo nic zvláštního. „Město postupovalo naprosto stejně, jako ve všech předchozích případech, kdy se z jeho majetku prodávaly pozemky,“ napsal MF DNES Křivohlavý

„Po prvotním postupném zájmu a poptávce několika zájemců o části odprodeje pozemků z celé zemědělské parcely byly vypracovány dva znalecké posudky, jeden na takzvanou cenu administrativní a jeden na cenu obvyklou. První ji určil na 190 korun za metr čtvereční a druhý na 210 korun, přičemž vycházel z porovnání prodejů pozemků v čase a místě realizovaných,“ uvedl mluvčí s tím, že konečnou cenu schválilo zastupitelstvo.

„Řídilo se platnými pravidly prodeje pozemků, které v tomto případě určují cenu 250 korun za metr čtvereční, tedy vyšší, nežli byly ceny dle znaleckých posudků. Město tedy prokazatelně a jednoznačně neprodalo parcelu pod cenou, aby si ji rozdělili lidé z radnice a jejich příbuzní,“ odmítl.

I další prodej pozemků prověřuje policie

Nejedná se přitom o první podezřelý prodej pozemků v Krupce. Už loni MF DNES upozornila na prodej stavebních parcel v lokalitě Jabloňový sad za 100 korun za metr čtvereční, ačkoliv v sousední lokalitě stály i desetinásobně více.

Území o rozloze 28 tisíc metrů čtverečních, které se nachází pod sídlištěm v Maršově, navíc zastupitelé prodali firmě Jabloňový sad Krupka z Mnichova Hradiště, jejíž jednatelé měli trvalé bydliště hlášené na radnici.

Případem se od loňska rovněž zabývá policie. „Vyšetřování stále probíhá,“ podotkl její mluvčí Daniel Vítek.

I prodej pozemku v Unčíně bude mít zřejmě ještě dohru. Jak sdělila Miloslava Bačová, podali opoziční zastupitelé podnět nejen státnímu zastupitelství v Teplicích, ale také na ministerstvo vnitra a na krajský úřad Ústeckého kraje.