Rozsudek po osmi letech. Za obří požár haly u Mostu soud všechny osvobodil

„Podle soudu nelze ze závěrů znaleckých posudků, respektive revizního znaleckého posudku, dovodit subjektivní stránku daného nedbalostního trestného činu u obžalovaných,“ sdělil iDNES.cz dozorující státní zástupce Václav Richter.
V hale určené na výrobu plastových autodílů hořelo v lednu 2017. Na místě zasahovalo čtrnáct hasičských jednotek. Ještě před jejich příjezdem se evakuovalo 90 lidí. Událost se obešla bez zranění.
Podle závěrů vyšetřování, které trvalo tři roky, požár vznikl vznícením par vysoce hořlavého technického lihu při čištění výrobní linky, kdy pracovníci s ním měli zacházet v rozporu s předpisy.
„Používali ho v množství, způsoby a na místech zjevně překračujících pravidla bezpečného používání tohoto čistícího prostředku. V místě vzniku požáru jeho použití předpokládáno nebylo a zejména bylo zjevně neopatrné polévat jím přímo podlahu výrobní linky namísto pouhého nástřiku stěn nástřikových kabinek ručním rozprašovačem,“ stálo v obžalobě.
Před soudem stanula firma, která si halu pronajímala, dále pak externí společnost najatá na čištění a šest dotčených pracovníků. Kvůli výši škody, která dosáhla 200 milionů korun, čelili všichni obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti ve třetím odstavci, kde hrozí odnětí svobody od dvou do osmi let, případně trest peněžitý.
Žalobce Richter navrhoval pro společnosti pokuty a povinnost uveřejnit rozsudek, u obžalovaných lidí pak podmínky a peněžité tresty. Proti zprošťujícímu rozsudku hodlá podat odvolání ke krajskému soudu.
Znamená to tedy, že ani po tolika letech případ zatím není u konce. Důvodů, proč se záležitost tak vleče, je více. Několik let zabralo samotné vyšetřování. Na státní zastupitelství pak doputoval obsáhlý jedenáctisvazkový spis, který musel žalobce prostudovat. Původní státní zástupce poté odešel do důchodu a s případem se tedy následně seznamoval jeho nástupce. Během hlavního líčení pak soud vyslýchal celou řadu svědků a znalců.