Oheň v parku krotí miliony litrů vody, v Miladě i Labi je jí stále dost

Ze speciálních hasicích letadel a vrtulníků s bambi vaky už na požářiště dopadly miliony litrů vody. Letadla stále nabírají vodu na jezeře Milada u Ústí nad Labem a vrtulníky využívají vodu buď přímo z řeky Labe, nebo ji nabírají z mobilních velkokapacitních nádrží rozmístěných v parku. Do nich však také na dálku dopravují hasiči vodu z Labe a z říčky Kamenice.

Ačkoliv letadla, která pomáhají park hasit, dokážou podle typu při jednom manévru nabrat do svých útrob od 1 100 do 6 tisíc litrů vody, na výšce hladiny jezera Milada to zatím znát není.

„Milada je průtočné jezero, dotéká do ní voda z Modlanského potoka a je dopouštěno i z přelivového vrtu. Nemonitorujeme, že by odběr vody na hašení národního parku měl významný vliv na pokles hladiny. Větší pokles hladiny je způsobený kvůli horkému počasí přirozeným odparem,“ řekla Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který je správcem jezera.

28. července 2022

Z vodní hladiny jezera musel podnik pouze dočasně odstranit plovoucí meteostanici, která informovala o teplotě vody nebo rychlosti větru. Stanice byla umístěna ve středu jezera a piloti by manévru na hladině neměli šanci se jí vyhnout. Meteostanice se, stejně jako návštěvníci, pro které stále platí zákaz vstupu do vody, na jezero vrátí, jakmile nebudou letadla při hašení potřeba.

Miliony litrů vody z Labe

Problém s nízkou hladinou řeky Labe, která nezaručovala bezpečné nabírání vody bambi vaky, naopak řešili hasiči už minulý týden. Kvůli nízkému stavu proto na žádost ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) začalo Povodí Labe už ve čtvrtek 28. července navyšovat průtok pod zdymadly na ústeckém Střekově.

Výška hladiny na měřící stanici v Děčíně se ze 113 centimetrů postupně zvedla o šedesát až sedmdesát centimetrů. Zvýšený vodní stav Povodí Labe bude udržovat po nezbytnou dobu. Vodu v Labi stále pomáhá doplňovat voda z Vltavské kaskády.

Spotřeba říční vody je přitom obrovská. U vysokokapacitních nádrží, které mají objem až 54 kubíků, se během deseti minut dokáže protočit až pět vrtulníků.

Například slovenští hasiči se svým strojem od 27. července do začátku srpna použili více než 1,5 milionu litrů vody. „Díky efektivní práci hasičů na zemi a pilotnímu umění posádky se podařilo shodit na požářiště vodu 518krát, což je více než 1,5 milionu litrů vody,“ pochlubili se na svém facebookovém profilu.

V parku v uplynulých dnech přitom takto díky spolupráci s německou stranou zasahovalo až osmnáct strojů najednou.

24. července 2022