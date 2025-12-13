Ve sklárně na Litoměřicku se vylilo sklo z pece. Požár způsobil milionovou škodu

U požáru kabeláže zasahovali v noci hasiči v areálu sklárny v Dobříni u Roudnice nad Labem. Z pece se tam vylilo roztavené sklo, které následně způsobilo požár. Hasiči oheň uhasili s pomocí práškového hasicího přístroje.
Požár v areálu firmy obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Z pece vylité roztavené sklo tam zapálilo kabely. | foto: HZS Ústeckého kraje

K požáru v areálu firmy Glazura vyjely čtyři jednotky hasičů jen pár minut před půlnocí.

„Po technické závadě došlo k úniku skloviny, která zapálila kabelové svazky v technologické části provozu. Hasiči požár lokalizovali pomocí práškového hasicího přístroje,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.

Na doporučení hlavního technologa hasiči následně ochladili uniklou sklovinu přímo v místě jejího úniku z pece. „Tím se vytvořil jakýsi špunt, který zamezil dalšímu úniku skloviny. Událost byla zcela zlikvidována necelou hodinu a půl od nahlášení,“ doplnil mluvčí.

Nikdo se při požáru nezranil. Předběžný odhad způsobené škody činí 1,2 milionu korun.

