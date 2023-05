Hasiči u Pravčické brány hlídkovali celou noc, cesta je stále uzavřená

„Hasiči u oblasti, kde se včera (ve čtvrtek) vyskytl požár, vedli noční hlídku do osmé ranní. Uzavřená je od čtvrtka cesta k Pravčické bráně, aby návštěvníci při zásahu nepřekáželi,“ sdělil redakci iDNES.cz Salov.

Podle něj by správa parku mohla cestu opět zpřístupnit během pátku.

„Situaci jsme opakovaně měřili termokamerami. Na místo nyní míří řídící důstojník, který rozhodne, jestli se z oblasti stáhneme,“ řekl zase mluvčí hasičů Marvan.

Hasičům se oheň, podle Salova, podařilo uhasit poměrně rychle. „Oblast řádně prolili vodou. Rizikem lesních požárů je ovšem to, že si nemůžeme být jistí, jestli nezasáhly i kořenovou část,“ vysvětluje Salov.

Oblast, kde ve čtvrtek hořelo, podle Salova činila ani ne půl hektaru. „Rozhodně se to nedá porovnávat s požárem, se kterým jsme se potýkali v loňském roce,“ podotknul.

Požár v Českém Švýcarsku se rozhořel během čtvrtečního odpoledne mezi Pravčickou bránou a státní hranicí s Německem. Na místě byl vyhlášen 3. stupeň poplachu.

Oheň vznikl podle zástupců parku od pyrotechniky. „Příčinou požáru byla lidská neopatrnost,“ uvedla správa parku na sociální síti. V souvislosti s incidentem policie zadržela 25letého Němce.

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek portálu Seznam Zprávy sdělil, že zadržený byl pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,6 promile.

Dobrovolný strážce parku Jakub Urbánek pro iDNES.cz řekl, že jak foukal vítr, tak oheň lezl pod skály. „Naštěstí to chytli včas,“ podotkl. Současně uvedl, že údajný viník se k požáru sám přiznal. „Byl celý vyklepaný. Omlouval se. Hodil petardu do nějakého prachu, ale byla to hrozná rána. Jenže to přeskočilo asi deset metrů a už to jelo,“ popsal dále strážce parku.

Dosud nejrozsáhlejší lesní požár v České republice vypukl loni v noci na 24. července právě v národním parku České Švýcarsko. Zasáhl přes 1 000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6 000 hasičů. Policie loňský požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Uhasit se ho podařilo po 20 dnech.